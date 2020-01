“Tutti in Campo – Diritto allo sport”: pubblicato il bando

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione di un contributo alle famiglie volto a sostenere e incentivare la pratica sportiva dei giovani dai 7 ai 17 anni per la stagione sportiva 2019/2020.

Il Comune di Parma, al fine di sostenere e valorizzare la pratica sportiva giovanile, promuove e realizza un progetto, indirizzato a giovani e adolescenti dai 7 ai 17 anni, volto a incentivare il “Diritto allo Sport”, mediante erogazione di un contributo alle società sportive che hanno accolto nel corso dell’attività sportiva praticata nella stagione 2019/2020, i beneficiari senza richiedere l’anticipo delle spese per l’iscrizione.

BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO

Possono presentare domanda per ottenere il contributo le Società Sportive affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e/o ad Enti di Promozione riconosciuti dal CONI, che abbiano concluso con successo le procedure di accreditamento presso il Settore Sport del Comune di Parma. I ragazzi per i quali si richiede contributo devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

età compresa tra i 7 e i 17 anni (il compimento del 7° e del 17° anno di età deve avvenire entro il 31/12/2019);

residenza nel Comune di Parma;

appartenenza a nuclei famigliari residenti nel Comune di Parma, il cui valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) determinato ai sensi del DPCM 159/2013 sia uguale o inferiore a € 10.000,00 ( il valore ISEE è riferito ai redditi 2019);

iscrizione ad un’attività sportiva presso la Società richiedente per la stagione sportiva 2019/2020.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta seguendo le linee guida reperibili sul sito internet http://www.comune.parma.it/sport/it-IT/Home-page-Sport.aspx ; dovrà essere caricata sull’apposita sezione del sopracitato sito dalla Società Sportiva utilizzando la password ottenuta in fase di accreditamento, completa di:

1. indicazioni del valore ISEE;

2. autocertificazioni richieste (art. 46 e ss. Del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000);

3. dichiarazione della Società sportiva, attestante sia l’avvenuta iscrizione che l’eventuale pagamento della quota nell’anno 2019.

4. Delega alla riscossione compilata e firmata dal genitore/tutore 5. copia di un documento di identità del legale rappresentante della Società Sportiva in corso di validità

COMUNE DI PARMA SETTORE SPORT IMPROROGABILMENTE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 20 APRILE 2020

IMPORTO DEI CONTRIBUTI

Il contributo erogabile è pari al 70% della quota del costo per l’iscrizione all’attività sportiva praticata nella stagione sportiva 2019/2020. I suddetti contributi saranno assegnati per non più di una disciplina praticata dal singolo minore e per un importo massimo di € 500,00.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ACCERTAMENTI DEL COMUNE

Il Comune procederà all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti previsti. Prima dell’erogazione del contributo, sui dati dichiarati, saranno effettuati controlli a campione, anche tramite altra struttura o Ente demandato, ai sensi dell’art. 71 e successivi del DPR 445/2000 e del DCPM 159/2013. Qualora le dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda presentino delle irregolarità non costituenti falsità, verrà richiesta la regolarizzazione e/o completamento di tali dichiarazioni. Per i soggetti che dichiarino ISEE pari a € 0,00 ed in ogni caso di palese inattendibilità dei requisiti, si procederà ad ulteriori ed approfonditi accertamenti per valutare l’attendibilità della dichiarazione sottoscritta.

CRITERI DI EROGAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

I contributi saranno assegnati sino all’esaurimento dell’importo che sarà messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale – Settore Sport – sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Saranno collocati per primi in graduatoria i nuclei famigliari con l’ISEE più basso;

2. A parità di ISEE, precederanno gli appartenenti a nuclei con maggior numero di figli minori;

3. A parità di numero di figli, precederanno gli appartenenti a nuclei famigliari monogenitoriali. Al termine dell’istruttoria, l’Amministrazione Comunale procederà alla stesura e pubblicazione all’Albo Pretorio, per la durata di quindici giorni, della graduatoria degli aventi diritto. Il Comune di Parma non si assume responsabilità, per eventuali smarrimenti delle domande causate da inesatte indicazioni da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.