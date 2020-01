Salvini a Fidenza, Massari: “Lo invito in Municipio. Ordine del giorno: #assegnoni”. Parri: “Massari alla ricerca del quarto d’ora di celebrità”

Il Senatore della Repubblica Matteo Salvini sarà a Fidenza domani sera.

Rispetto alla visita della scorso maggio e alle promesse del Senatore – “Tornerò con il nuovo Sindaco” –, il nuovo Sindaco sono sempre io. Caro Senatore, sì, sono sempre io, quello di quando passasti per una tappa da Fidenza mandandomi tanti #bacioni, ma non gli #assegnoni che aspettavamo dal tuo Governo.

Siccome l’altra volta non hai accettato il mio invito per un incontro in Municipio, l’invito te lo rinnovo adesso. Senza polemiche e con il massimo intento costruttivo.

Perché mi importa il giusto che tu sia un leader di partito, mi importa molto di più la buona educazione e, quando viene a Fidenza un rappresentante delle Istituzioni, credo sia sempre giusto incontrarlo.

Quindi, caro Matteo, ti aspetto in Municipio – dove sarò come sempre al lavoro – per presentarti Fidenza, la nostra storia, per fare il punto sugli #assegnoni che nel mentre ci siamo procurati da soli. E per parlare insieme a te delle sfide su cui stiamo lavorando e per le quali c’è bisogno di tutti, dato che qui a Fidenza siamo abituati a misurare le persone per quello che fanno e non per quello che dicono. Ad esempio parleremo della via Francigena, su cui stiamo lavorando per portarla a Parigi come candidata Unesco. Insieme ad altri tre Paesi: Inghilterra, Francia, Svizzera. E parleremo dell’aumento degli organici delle forze dell’Ordine, dei nuovi poteri di intervento per la Polizia Locale e molto altro.

Siamo una Comunità semplice e come ti avranno detto, se te lo hanno detto, qui a Fidenza non chiediamo di controllare la tessera di partito, ma accogliamo a braccia aperte chi vuole lavorare insieme a noi per la Comunità.

L’invito è rivolto, ovviamente, anche alla Senatrice Lucia Borgonzoni, qualora fosse presente a Fidenza in occasione del comizio a lei dedicato.

Andrea Massari

Sindaco di Fidenza

___

MASSARI ALLA RICERCA DEL QUARTO D’ORA DI CELEBRITA’

“Fa tenerezza il sindaco PD Massari ogni tanto cerca il suo quarto d’ora di celebrità sulla stampa tirando in ballo Matteo Salvini. Se i comuni medi e piccoli hanno avuto un amico al Governo questo è stato Matteo Salvini che ha sostenuto tutti gli enti locali senza guardare al colore politico. A proposito di #assegnone, stiamo parlando di quello che era stato tolto alla scuola Collodi dall’allora ministro PD Fedeli e ancora oggi non riassegnato nonostante il PD sia tornato al governo da mesi? Così, per sapere.”

Così Samantha Parri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Fidenza.