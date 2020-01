Rutelli e Gambarini: “Un pacchetto di misure per la famiglia”

Il sistema di welfare in questa regione non è piu’ in grado di sostenere la domanda crescente di servizi pubblici sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo.

La famiglia puo’ e deve essere l’elemento centrale delle politiche di welfare in quanto si prende cura dei figli, degli anziani, dei disabili. La famiglia è infatti la piu’ grande risorsa vitale della società.

Noi vogliamo che la famiglia venga sostenuta in quanto è e deve essere la prima agenzia del welfare.

Per queste ragioni porteremo all’attenzione della Regione un pacchetto di misure volte al sostegno della famiglia e dei principali servizi di welfare.

In particolare proporremo

Di sostenere le giovani coppie che prendono casa in affitto

Di sostenere finanziariamente i genitori che scelgono di accudire personalmente il proprio bambino nel suo primo anno

Di incentivare l’offerta di servizi innovativi alternativi all’asilo nido (educatrice familiare, educatrice domiciliare, tagesmutter)

l’attivazione di servizi anche residenziali e diurni di sollievo per famiglie di anziani e con disabili

Attivare un tavolo di confronto con le realtà imprenditoriali e i soggetti sociali della Regione sul tema della conciliazione dei tempi di lavoro e cura per sostenere il ruolo della donna.

Incentivare la realizzazione di sistemi di welfare aziendale (asili aziendali)

Valorizzare l’offerta pubblica abitativa regionale con particolare attenzione alle giovani coppie

Ma soprattutto il nostro obiettivo sarà quello di sostenere il progetto “Nidi gratis” con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia.

Si tratta di una misura che ha l’obiettivo di contrastare la povertà sia su un piano economico che sociale favorendo la possibilità per i genitori ed in particolare per le madri di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo del lavoro dopo la gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo o della bimba all’asilo nido, in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempo di lavoro.

Obiettivo della Misura è azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figlio nei nidi.

Nidi Gratis quindi integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni azzerando le rette dovute dalle famiglie

La famiglia non è una questione ideologica ma deve rappresentare una spinta al rinnovamento socioculturale.”

Queste sono le proposte che faremo in Regione se verremo eletti”.

Francesco Rutelli

Francesca Gambarini