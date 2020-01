Alessia Frangipane (Bonaccini Presidente): “L’Emilia Romagna ha le carte in regola per dare un nuovo impulso alla lotta alle mafie”

Piersanti Mattarella voleva una Sicilia con le “carte in regola”. L’Emilia-Romagna ha le carte in regola e l’ha dimostrato con provvedimenti concreti.

Ho dedicato un pezzo importante della mia vita all’associazionismo antimafia e so che al Nord il problema non è più quello di ammettere che le mafie siano arrivate. Il problema è parlarne fino in fondo e, come dice Don Ciotti, “distinguere per non confondere”.

La lotta ai clan è la nuova liberazione della nostra terra. E allora, come cittadina prima ancora che come candidata o amministratrice, so che ci sono alcune proposte che una Regione forte come l’Emilia-Romagna – socio del network antimafia di Avviso Pubblico – può lanciare creando un pool di esperti che aiuti Sindaci, Associazioni e Comunità locali.

Si tratta di azioni concrete come l’apertura di uno Sportello Anti Usura in ogni capoluogo di provincia o creare un pool regionale che aiuti Sindaci, Associazioni e Comunità locali nella procedura per costituirsi parte civile nei processi. E poi rendere accessibile l’elenco dei beni confiscati alle mafie nei Comuni della regione, il loro numero, l’esatta collocazione, lo stato attuale di quei beni. E qui aiutare i Comuni con una consulenza tecnica, perché c’è molta confusione nelle Amministrazioni tra confische provvisorie e definitive e ciò rende difficile lavorare a progetti di riutilizzo sociale. Restando in tema di beni confiscati occorre infine dar vita a un pool regionale che aiuti i Comuni a trovare fondi europei e nazionali per il sostenerne il riutilizzo.

A queste azioni ne vanno affiancate altre che promuovano una nuova e più consapevole cultura antimafia, ad esempio con pubblicazioni annuali a livello provinciale sui fatti di mafia avvenuti nel territorio, per avere una lettura d’insieme e una banca dati ordinata e accessibile. Promuovere accordi con gli ordini professionali per dedicare crediti formativi al tema delle mafie, dare vita ad una settimana regionale di sensibilizzazione sui temi della legalità, ma soprattutto sarebbe importante che ogni Comune emiliano-romagnolo attribuisse la cittadinanza onoraria ad una vittima di mafia o ad un familiare di una vittima, chiamando le scuole del territorio ad adottare la loro storia.

Alessia Frangipane

candidata nella lista Civica Bonaccini Presidente