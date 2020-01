Il sindaco di Roccabianca Gattara: “Ecco perchè voto Bonaccini”

Perché quando sono chiamato a votare per le elezioni regionali voto pensando al governo della Regione, non ad altro.

(La Regione si occupa per circa l’80% di Sanità e Servizi Sociali).

Perché non credo alla politica delle polemiche, a cui invece preferisco la politica delle proposte.

Perché le proposte di Bonaccini non sono il libro dei sogni, perché dice anche come intende realizzarle.

Perché nella legislatura uscente ha già ridotto le indennità dei consiglieri, ridotto l’indebitamento, realizzato risparmi per centinaia di milioni di euro, con cui ha abolito superticket e ticket per redditi bassi, biglietti del trasporto urbano per i pendolari dei treni e le rette degli asilo nido, ad esempio.

Perché con il Patto per il Lavoro in Emilia-Romagna la disoccupazione è scesa in cinque anni dal 9 a meno del 5%.

Perché è già da due anni che chiede una riforma dell’Autonomia della Regione, per fare meglio quello che già la Regione oggi fa bene.

Perché fa il Presidente della Regione come se fosse il Sindaco di un Comune, e questo è sempre garanzia di impegno e dedizione a prescindere dal colore politico.

Se sei ancora indeciso su chi votare domenica, vai sul sicuro.

Alessandro Gattara