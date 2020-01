Case Popolari, Borgonzoni: “PD promette ora ciò che poteva fare 7 anni fa”

“5mila alloggi popolari in attesa di manutenzione in tutta l’Emilia-Romagna: non solo il Pd in Regione ha dormito, ma addirittura ha ignorato, nel 2013, un progetto presentato da Acer per riqualificare gli appartamenti. Solo adesso Bonaccini – come per i punti nascita o gli sconti per gli studenti – annuncia un Piano Casa straordinario. Promette quello che non è stato in grado di fare. Il Pd non è credibile, è ora di cambiare”.

Così Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.