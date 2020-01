“La bacchetta magica”: la poesia di Elvis & Raffaele

La bacchetta magica

Viva viva il maestro Arturo Toscanini

che accontentava soprattutto i melomani sopraffini,

lui che amava la musica in modo profondo

l’ha portata in giro per il mondo,

dal Sudafrica al vecchio continente

rimanendo sempre fermo ed intransigente.

Amato ed osannato dagli Appennini alle Ande

la sua fama con gli anni è diventata sempre più grande.

La sua stella brillò inizialmente in Brasile

facendo conoscere subito il suo stile

e anche se i suoi genitori erano degli umili sarti

gli hanno trasmesso la passione per la musica e le arti.

Con la regia scuola di musica è iniziata la sua formazione

e da li’ non ha mai temuto ne’ alcuna prima ne’ alcun loggione.

La vita per lui è stata una gran palestra,

non solo nel dirigere dal palco un’orchestra,

perché lui oltre ad essere un grande artista,

in ogni cosa era un vero perfezionista;

faceva tutto con passione ed amore

e solo così è diventato il più grande direttore,

i suoi insegnamenti riecheggiano in ogni teatro e in ogni conservatorio

grazie alla sua tenacia ha superato anche qualche ostacolo censorio;

così, come quando si mise contro il regime

anche in tal caso il suo coraggio è stato sublime,

ha mostrato la sua avversione anche contro i nazisti

andando oltre oceano in quegli anni così tristi.

La sua seconda casa furono gli USA

e li’ trovo’ motivazioni e qualche musa.

La sua notorietà venne amplificata grazie a trasmissioni radiofoniche

che permettevano a tutti di ascoltare le più grandi filarmoniche.

Fu anche musicista e compositore

in ogni impegno ci metteva il cuore;

uno dei suoi punti di forza era la memoria

che lo ha fatto entrare nella storia

come colui che dirigeva senza partitura

facendolo in maniera decisa e sicura.

Ha sempre avuto rispetto delle regole e della disciplina

per lui l’orchestra era come un’operosa officina;

tante furono le sue prime mondiali

e tante sue frasi sono diventate proverbiali;

a noi restano tanti suoi dischi

che del tempo non temono i rischi,

perché son tutte belle ed indimenticabili incisioni

che ancora oggi provocano emozioni.

Mai nessuna passione mise in disparte

ed in particolar modo quella del collezionismo d’arte.

Fu sempre un grande ed autentico repubblicano

anche se visse, dall’Italia lontano.

Fu nominato senatore a vita

quando la sua carriera era ormai finita.

Ancora oggi aleggia il suo spirito alla Scala di Milano

perché per noi tutti sarà per sempre un grande italiano

Elvis & Raffaele