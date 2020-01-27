La Lori è la candidata più votata. Nella Lega primo Rainieri

Questi i voti di preferenza dei candidati consiglieri regionali.
LEGA
RAINIERI FABIO 5.615
OCCHI EMILIANO 4.251
NAPOLI NICOLETTA 3.762
CHIUSSI GIULIA 3.002
PIROLI MARIA PIA 597
FRATELLI D’ITALIA
BOCCHI PRIAMO 1.582
BIZZI DESOLINA 1.019
MARCHINI RODOLFO 1.014
DE MATTEIS MASSIMO 789
RUSSO GAETANA 703
PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTE
LAVAGETTO GIANPAOLO 828
IACONI FARINA SALVATORE 647
VICINI FABIO 155
ZANACCA CECILIA 96
KHALFI SONIA LEILA 63
FORZA ITALIA
SGARBI VITTORIO 755
SCHIANCHI LAURA 226
VALDRE’ MARIA VITTORIA 103
PAPARELLI STEFANO 26
KRZTON ANDRZEJ KRZYSZTOF DETTO ANGELO 22
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – CAMBIAMO!
GAMBARINI FRANCESCA 1.116
RUTELLI FRANCESCO 97
MORSIA ARNALDO 72
ROSA JACOPO 59
ZANICHELLI LEILA 14
GIOVANI PER L’AMBIENTE
FOCHI FILIPPO 20
RAGONE SILVIA 16
ZORANDI MARTINA 7
DE LUCIA FRANCESCO 6
TODARO DIEGO 3
PARTITO DEMOCRATICO
LORI BARBARA 6.848
IOTTI MASSIMO 4.426
DAFFADA’ MATTEO 3.178
CASELLI SIMONA 3.157
GERACE PASQUALE 959
BONACCINI PRESIDENTE
FRANGIPANE ALESSIA 2.327
MARANI GIOVANNI 1.444
BRANDINI SERENA 1.231
BRESCHI GIOVANNI 921
PACI NICOLETTA LIA ROSA 751
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA
MAURIZIO ANNA RITA 1.284
GHISONI FRANCESCO 1.155
BOSCHINI MARCO 974
MASSERA SILVIA 481
ANGRI MATTEO 94
EUROPA VERDE
OTTOLINI ENRICO 752
CORRADI FLAVIA 271
PORTESANI MARIATERESA 214
ROLLERI FEDERICO 182
PELLEGRINI ANDREA 76
+EUROPA – PSI – PRI
CANTONI GIANPAOLO 712
FRACASSI NATASHA 175
FREDDI MARCO MARIA 156
BIACCHI PAOLA 136
SPADACCIA GIANFRANCO 10
VOLT EMILIA-ROMAGNA
IPPOLITO MARGHERITA 166
LEVATI ALESSANDRO 141
IPPOLITO GIORGIO 94
PEDRELLI GIULIA 35
LATTUCA CRISTINA 30
MOVIMENTO 5 STELLE
DISTANTE GIUSEPPE 221
AMORUSO ANGELA 151
CIOLA DONATELLA 134
AIMI FABRIZIO 102
BUONASPERANZA GABRIELE 88
PARTITO COMUNISTA
BERGAMINI LAURA 92
SCIORTINO RICCARDO 25
AIELLO WALTER 20
BERTINELLI UGO 18
COSTA PATRIZIA 17
POTERE AL POPOLO!
CAROSINO STEFANO 128
BACCHINI SOFIA 122
COLANINNO DOMENICO DETTO MIMMO 49
POLLIO CHIARA 12
L’ALTRA EMILIA-ROMAGNA
STRAMBACI ANDREA 126
BOTTAZZI FRANCESCA 77
BELLETTI ALEXANDR 49
MONTECCHINI ALICE 34
CASTOLDI DAVIDE 27