La Borgonzoni incontra i 14 consiglieri regionali della Lega

“Sanità, riduzione delle liste d’attesa, infrastrutture, sicurezza, taglio burocrazia e tasse: continueremo a impegnarci per proporre la nostra visione di futuro e portare in tutte le sedi le istanze dei cittadini. E controlleremo giorno dopo giorno che Bonaccini dia seguito alle sue promesse da campagna elettorale’. Così Lucia Borgonzoni, incontrando questa mattina i 14 consiglieri regionali neoeletti della Lega: Matteo Rancan, Valentina Stragliati, Fabio Rainieri, Emiliano Occhi, Maura Catellani, Gabriele Delmonte, Stefano Bargi, Simone Pelloni, Michele Facci, Daniele Marchetti, Fabio Bergamini, Andrea Liverani, Massimiliano Pompignoli, Matteo Montevecchi.

SALVINI, “BUON LAVORO AL GRUPPO LEGA DELL’EMILIA-ROMAGNA”

“Buon lavoro al nuovo e numeroso gruppo di Consiglieri Regionali della Lega in Emilia Romagna. Eravamo in 9, ora siamo in 15: grazie!” Così il segretario della Lega Matteo Salvini si rivolge al gruppo dei consiglieri regionali dell’Emilia Romagna che si sono incontrati oggi a Bologna con Lucia Borgonzoni.