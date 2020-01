Il Gruppo Chiesi si conferma Top Employer 2020 in Italia e Europa

Chiesi Farmaceutici, gruppo farmaceutico internazionale focalizzato sulla ricerca (Gruppo Chiesi), conferma il titolo di Azienda Top Employer 2020 in Italia e in Europa.

Sono 10 le Filiali ad aver ottenuto la certificazione quest’anno: l’Italia guadagna il titolo per il dodicesimo anno consecutivo, mentre Francia, Germania, Olanda, Polonia, Spagna e Regno Unito, confermano Chiesi Top Employer Europe – assegnato alle Aziende che ottengono la certificazione in almeno 5 paesi UE – per l’8° anno consecutivo. Tra i paesi extraeuropei, invece, rinnovano la certificazione anche Brasile, Stati Uniti e Russia.

Lo ha annunciato questa mattina il Top Employers Institute, ente certificatore globale delle eccellenze in ambito HR, che ogni anno analizza i dati e le informazioni in merito alle politiche di gestione delle Risorse Umane delle aziende internazionali. Per ottenere la certificazione è, infatti, necessario svolgere un approfondito processo di ricerca interno, dimostrando di rispettare i più alti standard qualitativi in diversi ambiti, quali la formazione e lo sviluppo, le strategie per la valorizzazione dei talenti e la cultura aziendale.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto ancora una volta queste importanti certificazioni, che attestano l’impegno del nostro Gruppo nel garantire il benessere dei nostri collaboratori e il loro sviluppo professionale – afferma Ugo Di Francesco, CEO del Gruppo Chiesi –. Le persone sono, infatti, al centro della nostra vita in Azienda, parte integrante del Gruppo. È anche grazie al loro impegno e alla loro passione se lo scorso anno abbiamo potuto ottenere la certificazione B Corp”.

“Essere un’Azienda Top Employers significa, per noi, lavorare ogni giorno per attrarre nuovi talenti e valorizzare le nostre persone, costruendo un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, in cui la diversità rappresenta un valore fondamentale per il successo del Gruppo – prosegue Giacomo Mazzariello, Global Human Resources & Organization Head del Gruppo Chiesi –. Cerchiamo di offrire costantemente opportunità di crescita e miglioramento a tutti i nostri collaboratori, a partire da attività di formazione e percorsi per lo sviluppo dei talenti. Ci impegniamo, infine, nel garantire un equilibrio tra la vita professionale e quella personale, offrendo strumenti di flessibilità lavorativa come lo Smart Working, reso possibile anche grazie al processo di digitalizzazione iniziato da tempo in Azienda”.