Il sindaco Pizzarotti al primo incontro di “La politica come cura del bene comune”

Il sindaco Federico Pizzarotti ha partecipato, nella serata di ieri, al primo appuntamento dell’iniziativa “La politica come cura del bene comune”, che Don Umberto Cocconi e l’equipe della Pastorale universitaria hanno organizzato per riflettere insieme ai giovani studenti universitari sulle tematiche riguardanti il modo responsabile di fare politica.

L’incontro, molto partecipato dai ragazzi, ha visto la presentazione dell’iniziativa di Don Umberto e successivamente un momento di domande da parte dei ragazzi al sindaco Pizzarotti, incentrate in particolare sulla concezione della politica, le motivazioni e le difficoltà incontrate dal primo cittadino nel suo percorso di politico e amministratore.

L’appuntamento, che diventerà un incontro mensile fisso all’interno della chiesa di San Tommaso in via Farini, ha l’obiettivo di offrire degli spazi di riflessione nei quali far crescere il senso politico dei ragazzi, offrendo loro gli strumenti e le basi necessarie per poter leggere e interpretare in modo responsabile il nostro mondo e in questo modo renderli capaci di diventare cittadini attivi e consapevoli del bene comune.