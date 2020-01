A una mamma (di Raffaele Crispo)

A una mamma

Straordinaria moglie e mamma

al tuo pensier il cuor si infiamma,

noi che sentiamo per te il vero affetto di figli

e siam cresciuti con i tuoi precetti e i tuoi consigli;

amabile donna e maestra

per te la vita è stata una palestra

un’alternanza di corse e di esercizi

ci hai insegnato a non avere vizi.

Infondevi in tutto ciò che facevi una forte passione

ed ogni evento provocava in te una grande emozione;

parlavi ed agivi sempre con il cuore

ovunque davi tanta pace e tanto amore.

Ma la Fede era la tua più grande ricchezza

che ti allontanava da ogni fragilità e debolezza.

La bontà era la tua bandiera

quando ti prodigavi per il prossimo eri ancor più vera;

una vita intera dedicata alla scuola

non ti è mancata mai la parola.

Ti contraddistinguevi sempre per la tua classe

non disdegnavi di frequentare il popolo e le masse,

ogni tanto ti prendeva la tristezza

ma ti tirava su un’affettuosa carezza.

Per tanti anni gioie e dolori,

in te un confluire di tanti amori .

Indimenticabile era il tuo sguardo

quando volevi raggiungevi ogni traguardo,

ai fornelli eri una vera regina

c’erano buoni odori nella tua cucina.

Non stavi mai ferma e davi a tutti una scossa

e tanta gente alla tua dipartita si è commossa.

Vorremmo ancora ascoltare la tua voce

ma adesso sei tra le braccia di chi era in croce.

Sei stata e sarai sempre insostituibile

e il tuo ricordo sarà per noi in eterno inestinguibile.

Raffaele e Maria Teresa