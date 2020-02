Salvini: “La Borgonzoni vuole rimanere in Consiglio regionale, io proverò a convincerla a stare a Roma in Senato”

“La Borgonzoni vorrebbe rimanere a livello locale. Io sto lavorando ai dipartimenti a livello nazionale: Giustizia, Esteri, Economia. E Cultura, Arti Visive, Cinema, Spettacolo, Teatro: lei su quello è apprezzata da tutti gli operatori del settore. Io ascolterò tutti, poi a me onestamente Lucia serve a livello nazionale nel settore di cui si è occupata. Proverò a convincerla a rimanere a Roma”.

Così ha dichiarato a Vignola (MO), a margine della Festa del ringraziamento”, Matteo Salvini in merito all’ipotesi di dimissioni dal Consiglio regionale di Lucia Borgonzoni per rimanere in Senato.

Ad ogni modo, ha aggiunto Salvini, sarà presente alla prima seduta del consiglio regionale emiliano-romagnolo.