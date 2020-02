Festa della Pace dell’Azione Cattolica: il programma

Domenica 9 febbraio 2020, presso l’Istituto Salesiano San Benedetto, si terrà la tradizionale FESTA DELLA PACE, organizzata come ogni anno dalla AZIONE CATTOLICA RAGAZZI della Diocesi di Parma.

Nel corso della festa, che quest’anno si colloca nell’ambito del progetto “CUSTODI DEL CREATO – ECOLOGIA INTEGRALE: UN’ETICA PER IL FUTURO DELL’UMANITÀ“, inserito nel programma ufficiale di PARMA2020, verrà proposto agli iscritti dell’associazione e a tutti i ragazzi della Diocesi, come già avvenuto in occasione di precedenti edizioni, una marcia per le vie del centro cittadino, per la quale è prevista la parteciperanno di circa 400/500 persone (100/150 adulti e 300/400 bambini) e il cui percorso viene riportato sotto in dettaglio:

Percorso della marcia

Ore 11:00 raduno in piazzale S. Benedetto e partenza della marcia lungo via Saffi

Ore 11:15 Successivamente si prosegue per Via Repubblica occupando la corsia riservata ai mezzi pubblici

Ore 11:45 sosta in Piazza Garibaldi.

Successivamente si prosegue per Via Cavour e Via al Duomo

Ore 12:15 conclusione della marcia in Piazza Duomo