Bosi all’apertura di MasterSport con Gianluca Vialli

Questo pomeriggio si è tenuta, nell’Aula Congressi del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, la lezione di apertura ufficiale della XIV edizione del MasterSport – Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi, con ospite d’eccezione Gianluca Vialli.

L’incontro inaugurale, condotto da Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport 24 e al quale ha partecipato il vicesindaco con delega allo Sport Marco Bosi, ha visto la presenza dello storico campione Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio, che ha condiviso con i tanti ragazzi presenti il suo percorso iniziato da giocatore sul campo fino a raggiungere il ruolo di manager in importanti Club in Italia e all’estero.

Nell’occasione lo stesso Vialli è stato insignito del “Master Award 2020”, un riconoscimento per le sue qualità di grande campione e uomo di alto spessore morale.

MasterSport, organizzato dall’Università degli Studi di Parma in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nasce nel 1996 con l’obiettivo di formare professionisti in grado di operare con successo nella pianificazione, gestione e promozione di aziende, organizzazioni, club e istituzioni del settore sportivo. In questi anni oltre 450 studenti hanno partecipato al MasterSport, rendendolo il più importante master universitario italiano in ambito sportivo. MasterSport è infatti presente fin dalla sua prima edizione nel ranking dei migliori prodotti formativi al mondo in tema di sport (redatto dalla prestigiosa rivista Sport Business International) e per il 2019 è stato ammesso alla graduatoria dei migliori 15 al Mondo, 3° corso in Europa per qualità complessiva del progetto formativo, 3° al Mondo per impatto sulla carriera degli studenti, 3° corso in Europa per la soddisfazione espressa dagli studenti (graduate’s choice ranking) e 4° master al mondo per frequenza di utilizzo degli insegnamenti nel corso della carriera dei diplomati.