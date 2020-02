Ruffino (Vox Parma): “E’ una vergogna Toscani a Parma 2020”

“Malgrado le scandalose affermazioni alla radio sulla tragedia del Ponte Morandi, Oliviero Toscani sarà presente nel circuito delle manifestazioni di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura. Una vergognosa situazione su cui il Sindaco Pizzarotti non ha espresso alcuna parola. Questo accade nella città dei diritti che rivendica appunto il diritto di essere un modello contro estremismi e muri sociali”. Così Alfredo Ruffino Presidente della Vox Parma. “Da un’amministrazione comunale seria e responsabile ci si aspetta maggiore sensibilità e rispetto nei confronti di 43 persone strappate alla vita in una mattina dell’agosto 2018. Toscani a Parma non deve proprio venire. Qualsiasi altra scusa è inaccettabile”.