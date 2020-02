L’ex segretario regionale della Cgil Vincenzo Colla entra nella giunta Bonaccini

“Ho chiesto a Vincenzo Colla la disponibilità a entrare nella nuova giunta regionali, disponibilità che mi ha dato”, ha dichiarato il Presidente Bonaccini in una nota, aggiungendo che “Colla condivide la necessità di agire insieme a tutte le parti sociali nell’ambito di un nuovo Patto per il Lavoro per una crescita inclusiva, un’occupazione di qualità e politiche orientate alla tutela dell’ambiente”.

Per l’ex segretario regionale della Cgil, piacentino, è pronto l’assessorato al lavoro.

Bonaccini ha anche assicurato: “Entro la fine della prossima settimana presenterò l’intera giunta, in netto anticipo rispetto ai tempi di insediamento previsti dalle norme.

Vincenzo Colla

Nato ad Alseno di Piacenza nel 1962, Vincenzo Colla ha iniziato la propria esperienza sindacale nel 1980 come delegato di un’azienda metalmeccanica ed è entrato nella segreteria provinciale della Fiom di Piacenza nel 1985. Due anni dopo è stato eletto segretario generale della stessa categoria e nel 1996 è diventato segretario generale della Cgil piacentina.

Nel 2002 è passato nella segreteria della Cgil Emilia Romagna, in cui ha diretto il Dipartimento organizzazione per otto anni. Dal 5 luglio 2010 è Segretario Generale regionale, carica che è stata confermata nel corso del XI Congresso Regionale, tenutosi a Riccione nel marzo del 2014.

Il 29 novembre 2016 è stato eletto nella segreteria nazionale della Cgil”.