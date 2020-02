Assessore regionale, Europa Verde: “Uscire dalla logica provinciale di Parma e pensare al Pianeta”

Europa Verde interviene nel confronto sulla nuova Giunta regionale e sull’eventuale nomina di un assessore del territorio. Per i Verdi è giusto che alla Regione giungano le richieste dei territori, ma la figura dell’assessore regionale deve rispondere principalmente a criteri di competenza, prima che di “parmigianità” e dovrà essere capace di lavorare per realizzare un programma di dimensione regionale, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale e quindi all’intero Pianeta.

Alla coalizione vincente, di cui fa parte, Europa Verde chiede innanzitutto di trovare un accordo sulle richieste che la provincia di Parma dovrà presentare alla Regione, evitando che l’agenda venga scritta da altri. Al primo punto i Verdi pongono la lotta al cambiamento climatico e in generale la crisi ambientale, che nei prossimi anni avrà effetti sempre più pesanti sia sull’economia, che sulla società.

I Verdi colgono l’occasione per un forte richiamo alle forze politiche della coalizione rappresentate nel Consiglio comunale di Parma, visto che è ormai ampiamente scaduto il termine di sei mesi fissato con la dichiarazione d’emergenza climatica e ambientale, per l’approvazione dei piani di riduzione delle emissioni e di adattamento ai cambiamenti climatici. Al momento nessuno degli impegni che il Comune di Parma è stato rispettato: si tratta di una mancanza grave nei confronti del movimento Fridays for Future che lo aveva chiesto e dell’intera cittadinanza.

Verdi di Parma

I portavoce

Ximena Malaga Palacio

Enrico Ottolini