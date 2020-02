Campari: “Toscani scaricato anche da Benetton. Solo Pizzarotti tace. Via da Parma 2020!”

Anche Benetton ha scaricato Oliviero Toscani, interrompendo una collaborazione decennale. Perché Pizzarotti non ha ancora preso posizione dopo la frase choc che offende le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova? Tutta Italia si è indignata condannando le sue parole indecenti. Solo il sindaco Pizzarotti e il Comune di Parma continuano a tacere, mentre tutta la città si aspetta che la partecipazione di Toscani al programma di Parma 2020 venga cancellata. Cosa intende fare Pizzarotti? Prendere l’unica decisione possibile o continuare a far finta di nulla? Davvero crede che la capitale italiana della cultura debba ospitare un personaggio cinico e arrogante come lui? E’ questo che il sindaco intende per Cultura?

Così Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega e vice presidente della commissione infrastrutture