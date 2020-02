Guerra conferma l’impegno di Toscani in Parma 2020

L’assessore alla cultura Michele Guerra ha confermato l’impegno di Oliviero Toscani all’interno dei Parma 2020. (leggi la contrarietà della Lega e del Pd)

Lo ha fatto tramite una dichiarazione 12 TV Parma: “Toscani ha fatto bene a scusarsi con Parma con quella sua lettera sulla Gazzetta. Sul ponte Morandi ha detto una frase sbagliatissima, che va condannata. E’ stata anche un po’ strumentalizzata, in una comunicazione contemporanea (soprattutto radiofonica) che sappiamo essere complessa e spesso induce le persone a dire cose che non vorrebbero dire. Il progetto Imagine Parma vede in Toscani il personaggio di punta dal punta di vista mediatico, ma non l’unico. Ci saranno tanti altri fotografi che lavorano insieme a lui. E’ chiaro che il nome di Toscani è quello più ingombrante, ma anche quello che attira più gente.”