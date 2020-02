Ingresso in Consiglio Comunale dei due nuovi consiglieri Massari, Colla e la neo eletta consigliera Aggiunta Emma Jeannine Obounonon N’Thao

Ricomposizione del Consiglio Comunale nella sua prima seduta del 2020. Ingresso di due nuovi consiglieri: Giuseppe Massari, che subentra a Pier Paolo Eramo nel gruppo di Parma protagonista, e di Luni Colla, che sostituisce Luca Ciobani nel gruppo della Lega.

Entra da oggi a far parte del Consiglio la consigliera aggiunta Emma Jeannine Obounonon N’Thao eletta dalla Consulta dei Popoli lo scorso 28 gennaio. Obounonon N’Thao subentra a Marion Gajda che ha ricoperto l’incarico per tre anni. Il consigliere aggiunto uscente Gajda ha ringraziato con un breve saluto il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori e i Consiglieri per il prezioso percorso di collaborazione intrapreso con le comunità e le associazioni straniere in un ottica inclusiva e di costante ascolto.