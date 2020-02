The Aristocrats a Parma, Campus Industry, sabato 18 febbraio

Nuovo disco e nuovo tour europeo per The Aristocrats che arrivano a Parma, Campus Industry Music, martedì 18 febbraio con il recente “You Know What?”. Apertura porte alle 19.30, inizio concerto: 21.00. Ingresso in prevendita a 30 euro più diritti, 35€ in cassa il giorno dell’evento.

The Aristocrats (Guthrie Govan, Bryan Beller, Marco Minnemann) sono forse la band strumentale rock-fusion più conosciuta nel genere e hanno appena registrato il loro disco più ambizioso ed esplorativo da otto anni a questa parte. “You Know What?” è il quarto album in studio del trio e comprende nove tracce registrate ai Brotheryn Studios, Ojai, California.

Come nell’ormai consolidata tradizione della band, ogni membro ha scritto e prodotto tre brani che sono stati poi portati in vita grazie anche ad un’alchimia e vocabolario musicale condiviso, creando sonorità fresche ma allo stesso tempo inconfondibilmente “Aristocrats” con un marchio distintivo di disciplina e libertà musicale.

Le uniche regole in base alle quali il trio si attiene sono che la musica deve essere piacevole per l’ascoltatore e deve essere divertente da suonare.

