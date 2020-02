EasybasketinClasse arriva a Parma con il campione Giacomo Gek Galanda

Tantissimi alunni delle prime classi della Scuola Primaria Corazza questa mattina si sono ritrovati al Palazzetto Bruno Raschi e, trasportati dall’entusiasmo di un campione, ex cestista di 210 centimetri, del calibro di Giacomo Gek Galanda si sono divertiti giocando a pallacanestro. Per tanti bambini si è trattato del primo approccio con la disciplina del basket ed è avvenuto in modo speciale giocando.

E’ arrivata a Parma la terza edizione di EASYBASKETinCLASSE, iniziativa che si svilupperà fino a giugno 2020 in 3.928 classi delle Scuole Primarie di tutta Italia. Coinvolgerà circa 4mila insegnanti e 80mila alunni. In Emilia Romagna hanno aderito 258 classi, con quasi 5.000 alunni. In provincia di Parma partecipano al progetto 19 classi, 420 alunni, delle scuole primarie Corazza di Parma e Ferrari di Langhirano. Oltre al coinvolgimento e le attività in classe due prestigiosi atleti italiani, Cecilia Zandalasini e Giacomo Galanda, saranno protagonisti di incontri con i bambini.