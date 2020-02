Sopravvivere alla rivoluzione tecnologia? Marco Magnani presenta il suo libro “Fatti non foste a viver come Robot”

Giovedì 20 febbraio alle ore 17.30 a Palazzo Soragna, in occasione della presentazione del suo ultimo libro “Fatti non foste a viver come Robot”, Magnani ne discuterà con Alessandro Chiesi, Aldo Costa e Patrizio Bianchi.

Intelligenza artificiale e big data, realtà aumentata e Internet delle Cose, blockchain e criptovalute, bio-tecnologie e nanomateriali: sono innovazioni che hanno aperto una profonda riflessione sul rapporto uomo-macchina e su come sia oggi necessario, in un mondo globalizzato e iperconnesso, governare il cambiamento instaurando una convivenza intelligente con le macchine.

Nell’ottica di favorire una riflessione su questi temi, l’Unione Parmense degli Industriali ha organizzato un incontro per giovedì 20 febbraio alle ore 17.30 a Palazzo Soragna, durante il quale l’economista Marco Magnani presenterà il suo ultimo libro ”Fatti non foste a viver come robot. Crescita, lavoro, sostenibilità: sopravvivere alla rivoluzione tecnologica”.

Nel libro Marco Magnani ritiene possibile una crescita più bilanciata e disinnesca l’allarmismo apocalittico sul destino del lavoro. Secondo il suo pensiero, per evitare la crescita insostenibile e il lacerante conflitto uomo-macchina bisogna utilizzare le innovazioni per migliorare la vita dell’uomo, investire senza paura in scuola e formazione, riscoprire la valenza identitaria e sociale del lavoro, soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza gravare su quelle future, preservare la salute del pianeta, far sì che in molti possano beneficiare della ricchezza prodotta.

Redistribuendola, ma ancor più creando meccanismi di pre-distribuzione dei mezzi che la generano.

Durante l’incontro del 20 febbraio, dopo l’introduzione del direttore dell’Upi Cesare Azzali, a parlare di questi temi con l’autore saranno Alessandro Chiesi, Vice Presidente di Chiesi Farmaceutici, Aldo Costa, Chief Technical Officer di Dallara Automobili, Patrizio Bianchi, professore universitario e già Assessore a Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro della Regione Emilia-Romagna. A moderare il dibattito sarà il direttore di Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi.

Il libro non sarà acquistabile durante l’incontro ma è acquistabile in libreria.