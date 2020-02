Intercettazioni, la Lega occupa l’Aula. Campari: “Vogliamo norme contro la pedopornografia”

Alcuni senatori della Lega, tra cui il parmigiano Maurizio Campari, hanno fatto irruzione e occupato l’aula in cui si svolgeva la riunione della Commissione Giustizia del Senato dopo che la maggioranza ha bocciato l’emendamento del Carroccio che avrebbe consentito le intercettazioni contro i reati di pedo pornografia.

“Dopo aver bloccato il provvedimento per installare le telecamere negli asili e nelle case di riposo, la maggioranza PD-5 Stelle ha negato anche l’utilizzo delle intercettazioni per il contrasto della pedofilia. Una battaglia su cui tutti dovrebbero essere d’accordo. La difesa dei bambini e dei più deboli dovrebbe essere la prima preoccupazione dello Stato. Sulla pedofilia la Lega non è disposta a fare sconti. Il provvedimento dalla commissione non esce senza norme che la contrastino. Il problema è che a questa maggioranza interessano solo nomine, poltrone e far la guerra a Salvini, ma non i problemi reali delle persone”, spiega Campari.