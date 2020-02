“Fatti non foste a viver come Robot”: presentato all’Upi il libro di Marco Magnani

Ieri pomeriggio il sindaco Federico Pizzarotti ha portato i suoi saluti alla presentazione del libro dell’economista Marco Magnani “Fatti non foste a viver come Robot. Crescita, lavoro, sostenibilità: sopravvivere alla rivoluzione tecnologica”, che si è svolta all’interno di Palazzo Soragna.

​

Dopo i saluti di apertura del Sindaco e di Cesare Azzali, direttore Unione Parmense degli Industriali, il programma del pomeriggio ha previsto il dialogo di approfondimento del volume tra l’autore e Alessandro Chiesi, vice presidente di Chiesi Farmaceutici spa, Aldo Costa, chief technical officer Dallara Automobili spa, e Patrizio Bianchi, assessore a Scuola, Formazione professionale, Università, Ricerca e Lavoro della Regione Emilia-Romagna. Ha moderato l’incontro Claudio Rinaldi, direttore di Gazzetta di Parma.​

​

“Fatti non foste a viver come Robot. Crescita, lavoro, sostenibilità: sopravvivere alla rivoluzione tecnologica” affronta le tematiche di Intelligenza artificiale e big data, realtà aumentata e Internet delle Cose, blockchain e criptovalute, bio- tecnologie e nanomateriali. Un viaggio tra le innovazioni nell’economia globale e nel mondo del lavoro, alla ricerca di una strada di crescita sostenibile: migliorare la vita dell’uomo, nonostante i robot. E grazie a loro.​

​

Marco Magnani, economista, vive da trent’anni fra Italia e Stati Uniti. Docente di Monetary and Financial Economics in Luiss, Senior Research fellow a Harvard Kennedy School e fellow di Istituto Affari Internazionali. ​

Ha lavorato per vent’anni in banche d’investimento, in JPMorgan a New York e come dirigente di Mediobanca a Milano, ed è stato advisor di imprese americane, europee e asiatiche. ​

Oggi fa parte di diversi Consigli di Amministrazione, come indipendente, e Comitati Scientifici. È stato nominato Young Global Leader del World Economic Forum di Davos. ​

Ha studiato economia a “La Sapienza” di Roma, finanza a Columbia University di New York e public policy a Harvard Kennedy School. Collabora con “Il Sole 24 Ore” e “AffarInternazionali”. ​

Ha pubblicato Sette anni di vacche sobrie (Utet, 2014), Creating Economic Growth (Palagrave Macmillan, 2015), Terra e buoi dei paesi tuoi (Utet, 2016), L’Onda perfetta. Cavalcare il cambiamento senza esserne travolti (Luiss University Press, 2020). www.magnanimarco.com