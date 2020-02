Al via il nuovo corso universitario sull’impresa cooperativa

Si chiama “L’impresa cooperativa tra economia e diritto” il nuovo corso d’argomento cooperativo nato dalla proficua e duratura collaborazione tra Università di Parma e Legacoop Emilia Ovest, nell’ambito del corso di laurea triennale in Economia e Management del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Nei giorni scorsi la prima lezione, con gli interventi di Luca Fornaciari, docente titolare del corso, e di Vanessa Sirocchi, coordinatrice di Legacoop.

Si tratta di un progetto inedito. Nel complesso sono 42 ore di insegnamento suddiviso in due parti, in cui si gli studenti avranno modo di approfondire la forma d’impresa cooperativa in tutte le sue peculiarità: fondative, valoriali, normative ed economiche.

Alle lezioni del docente si alterneranno quelle di esperti del mondo Legacoop che si soffermeranno su vari aspetti: le peculiarità contabili delle cooperative, i ristorni e la destinazione dell’utile, il bilancio d’esercizio, le analisi di bilancio nelle cooperative, le peculiarità fiscali delle cooperative, la disciplina fiscale dell’IRES, la disciplina fiscale dell’IRAP, i regimi speciali.

Sono previste, inoltre, testimonianze di importanti società, leader nei propri settori di appartenenza, quali Proges, Cantine Riunite & CIV, Andria, Emc2 onlus.

Il corso consentirà di costruire una visione ampia e concreta di un sistema economico rilevante, il cui valore incide per circa l’8% sul PIL nazionale, con punte superiori nella nostra Regione dove la cooperazione è molto diffusa.