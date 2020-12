“La Terra diventa Arte” : il calendario del Consorzio Agrario di Parma dedicato all’Antelami e al mondo agricolo

La “Terra diventa Arte” ovvero il Battistero di Parma e il “ciclo dei mesi” di Benedetto Antelami: è questo il tema che il Consorzio Agrario di Parma ha scelto per il Calendario 2021. Un omaggio allo scultore che operò prevalentemente nella nostra città, tra i padri nobili dell’arte nel periodo di passaggio tra il romanico e il gotico, che si coniuga oggi armoniosamente con il trascorrere delle stagioni a simboleggiare che il tempo scandisce il ritmo della vita come la laboriosità degli uomini. In uno dei periodi più difficili della storia recente, mai come negli ultimi dodici mesi, i frutti della terra e l’operosità agricola hanno rappresentato uno dei pochi punti fermi nella vita di ognuno di noi alle prese con le restrizioni causate dall’emergenza ancora in corso.

E le statue dell’Antelami raccontano proprio l’incedere dei mesi, l’uno dopo l’altro, rappresentati attraverso un mestiere, una attività e accompagnati dal corrispondente segno dello Zodiaco. Il ciclo scultoreo mostra il trascorrere del tempo evidenziando il lavoro dell’uomo nei campi in perfetta armonia con la Natura e con il Creato. Da un’idea di Francesca Salati (dello staff di Presidenza/Direzione) del Consorzio Agrario di Parma il calendario ha preso vita anche grazie alla collaborazione con la Diocesi di Parma e alla Fabbriceria della Cattedrale. “Il Consorzio Agrario – ha sottolineato il Presidente Giorgio Grenzi – è sempre stato sensibile alle tematiche dell’Antelami perché sono le stesse della nostra storia consortile da più di un secolo.

E’ per questo motivo, oggi sempre più evidente alla comunità, che abbiamo pensato di dedicare questo calendario a tutti i nostri soci e più in generale a tutto il mondo agricolo del territorio, un mondo che interpreta lo stesso fondamentale lavoro rappresentato dall’Antelami”.