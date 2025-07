38° Torneo Internazionale Giovanile di baseball e softball “Due Torri”

Nei giorni 23 -24-25-26-27 luglio Parma ospiterà, nei campi del Centro Sportivo “Aldo Notari”, nel campo “Fratelli Franchini” di via Volturno, nei campi “Enzo Fainardi” e “Guglielmo Catuzzi” del Centro sportivo “Ferruccio Bellè” di San Pancrazio, nel campo “Tullo Massera” di via Parigi, nel campo “Enrico Spocci” di via Budellungo e nei tre campi di Sala Baganza la trentottesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile di Baseball e Softball “Due Torri” – Gruppo “La Giovane S.C.p.A.” abbinato al 20° Memorial “Mario Bacchi Stefani”, organizzato dal Gruppo Oltretorrente baseball e softball. La manifestazione sportiva si conferma un classico appuntamento per gli appassionati, non solo parmigiani, del “batti e corri.

Ne hanno parlato questa mattina nel corso di una conferenza stampa di presentazione l’Assessore allo Sport Marco Bosi, Barbara Lori Vicepresidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Andrea Paini Presidente del Comitato Organizzatore, Maria Pellinghelli dirigente de “La Giovane”, Carlo Bertolucci Fiduciario CONI provinciale Parma e Franco Torreggiani rappresentante della Provincia di Parma.

In sala anche Nella Capretti Presidente di “Noi per loro” e Giorgio Ferrari Dirigente AIDO comunale Parma.

L’Assessore allo Sport Marco Bosi ha sottolineato: “Il Torneo Due Torri si conferma un appuntamento importante per numero di squadre coinvolte, per l’impegno dei volontari sul territorio e per il sostegno degli sponsor. Il torneo è reso possibile grazie anche ad un sistema di impianti sportivi in grado di ospitare gli oltre 100 incontri in programma. Per il Comune di Parma è motivo di orgoglio poter rinnovare questo appuntamento garantendo il proprio sostegno”.

Barbara Lori, Vicepresidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, ha rimarcato l’impegno della Regione nel segno dello sport. “Il Torneo Due Torri conferma lo spirito della legge regionale che pone al centro lo sport e la sua capacità di trasmettere valori importanti come l’amicizia la solidarietà, la crescita, la salute psicofisica e la cultura. Il Torneo è un’iniziativa che conferma la sinergia di azione tra Regione ed Enti territoriali nella promozione della pratica sportiva, della crescita e del benessere giovanile”.

Andrea Paini Presidente del Comitato Organizzatore, ha sottolineato: “Solo il fatto di continuare a proporre questa iniziativa da 38 anni penso che sia un successo alla luce dei problemi legati la mondo sportivo oggi. Sono oltre 100 gli incontri in programma con la presenza di tre squadre straniere e delle migliori squadre italiane. Confermate le attività collaterali come la collaborazione con Special Olympics e le partite del mini baseball. Parma è presente con tutte le società”.

Maria Pellinghelli dirigente de “La Giovane” ha dichiarato: “Si rinnova il nostro sostegno al torneo Oltretorrente a cui ci lega una sincera amicizia. Crediamo nei giovani e nello sport come veicolo di trasmissione di valori importanti come l’impegno quotidiano. Il nostro è un impegno che si rinnova nel segno di una visione condivisa”.

Franco Torreggiani rappresentante della Provincia di Parma ha portato i saluti del Presidene Fadda ed ha ricordato l’importanza dello sport e del movimento sportivo sul territorio in relazione anche al suo sviluppo nelle scuole.



Anche quest’anno l’organizzazione ha voluto confermare l’abbinamento del Torneo al ricordo di Mario Bacchi Stefani, dirigente giallo-blu prematuramente scomparso nel giugno 2003, arrivato alla sua 20° edizione. Il “Due Torri” è anche una occasione per ricordare Marco Capelli, Italo Gazza, Paolo Rizzardi e Arturo Tommasini ai quali sono dedicati quattro premi fair-play rispettivamente nelle categorie under 15 baseball, under 15 softball, under 13 softball e under 18 baseball.

Il gruppo Oltretorrente conferma l’impegno a sostenere il mondo del volontariato e della solidarietà attraverso le associazioni “NOI PER LORO” e A.I.D.O. Sezione di Parma, che saranno presenti al Centro “Aldo Notari“ con i propri stand e i propri volontari per illustrare le iniziative.

Il Torneo si svolgerà come da prassi nell’ultimo fine settimana di luglio. La cerimonia di presentazione ufficiale del Torneo si terrà nella giornata di mercoledì 23 luglio, alle ore 21.00 presso il campo n. 3 del centro sportivo “Aldo Notari”, alla presenza delle massime autorità civili e sportive di Parma e provincia.

La manifestazione si svolge con il Patrocinio del Ministro allo Sport e Giovani, dell’Assemblea Legislativa e della Giunta della Regione Emilia Romagna, dell’Amministrazione Provinciale di Parma, del C.O.N.I, della F.I.B.S, con il contributo, patrocinio e co-organizzazione del Comune di Parma.

Nell’arco di quattro giorni verranno disputati oltre 100 incontri a cui parteciperanno circa 1.000 tra atleti, tecnici, dirigenti, collaboratori ed aggregati al seguito. L’età degli atleti varia dai sette anni dei più piccoli ai diciotto dei più grandi.

Il Due Torri presenta 6 tornei – under 12 baseball a 7 squadre, under 15 baseball a 8 squadre, under 18 baseball a 6 squadre, under 13 softball a 5 squadre, under 16 softball a 5 squadre, under 25 softball a 4 squadre, per un totale di 35 squadre tra baseball e softball -, più le formazioni di scuola baseball e softball, la gara 2° Memorial Antonio Ronchini di Slow–pitch e la gara dedicata a Special Olympics Italia. Inoltre per il baseball saranno presenti due squadre della Repubblica Ceca, mentre per il softball ci sarà una squadra proveniente dalla Polonia, per un totale di tre squadre straniere.

Si rinnova la collaborazione con Special Olympics che anche quest’anno disputerà una partita dimostrativa all’interno del programma ufficiale della manifestazione, nella serata di giovedì 24 luglio, con inizio alle ore 19.

Anche quest’anno i Musei del Cibo della Provincia di Parma saranno a disposizione di coloro che, nei momenti liberi dalle gare, vorranno visitare le eccellenze gastronomiche della nostra provincia (Museo del Parmigiano a Soragna, Museo del Prosciutto a Langhirano, Museo del Salame a Felino, Museo del Pomodoro a Collecchio, Museo della Pasta a Collecchio, Museo del Vino a Sala Baganza).

Novità del 2025 è la collaborazione con l’Associazione Amicizia Senza Frontiere che consiste nella raccolta di tappi in plastica per finanziare la costruzione di pozzi in Burkina Faso, saranno messi a disposizione dei contenitori trasparenti per la raccolta di tappi durante lo svolgimento

del “Due Torri”.

Main sponsor del Torneo sarà Il Gruppo “La Giovane” Soc. Coop. p. A. di Parma, gruppo parmigiano leader nel settore della logistica e movimentazione merci con sede in Parma – Via dell’Artigianato,2.

I “Co-sponsor” della manifestazione sono: AMC Tipografia Snc, Conad Centro Nord – Campegine Reggio Emilia, CP Evolution Srl – San Secondo parmense, Gruppo Iren Spa, Proges Soc. Coop. Parma.

Il torneo si conferma una grande festa di sport, di amicizia e di divertimento.

Info e programma: https://oltretorrentebaseball.com/torneo-due-torri/