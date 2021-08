39° anniversario dell’omicidio del Generale Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’Agente Domenico Russo

In occasione del 39° anniversario dell’efferato omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo, è in programma una cerimonia pubblica per ricordare il tragico evento.

La solenne cerimonia, promossa da Comune di Parma e Prefettura di Parma, avrà luogo venerdì 3 settembre, al cimitero monumentale della Villetta con appuntamento, alle 10, all’ingresso dello stesso. Da lì si formerà il corteo, alla presenza dei familiari e delle autorità cittadine. Il corteo istituzionale raggiungerà la tomba del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per la deposizione delle corone e la commemorazione ufficiale.

Sempre venerdì 3 settembre, alle 9,15, l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Parma ha programmato la celebrazione di una Santa Messa, nell’oratorio del cimitero della Villetta, officiata dal Cappellano Militare Legione Carabinieri Regione Emilia-Romagna, Tenente Colonnello Don Giuseppe Grigolon.