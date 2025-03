Una delegazione dell’amministrazione di Felino in visita alla Camera dei Deputati

E’ stata una visita molto importante e proficua quella che il capogruppo in consiglio comunale a Felino Luca Benassi, l’assessore allo sport Alessandro Bezzi, l’assessore al bilancio Angelo Lusuardi, insieme ad un folto gruppo di amici felinesi, hanno fatto il 18 marzo alla Camera dei Deputati.

Accolti dall’on. Gaetana Russo, la delegazione felinese ha avuto l’opportunità di visitare la Camera e di assistere alla seduta pomeridiana dei lavori, con la sorpresa del breve, ma significativo e prezioso, momento di presenza in aula del primo ministro Giorgia Meloni, intenta a lasciare il testo in aula in vista del Consiglio europeo.

Queste occasioni di incontro tra i rappresentanti locali e le istituzioni sono momenti importanti per aumentare la consapevolezza del lavoro svolto dai nostri parlamentari e consolidare il senso di appartenenza. Ringraziamo l’on. Russo per averci averci dato questa possibilità, per molti di noi la prima volta in visita al Parlamento.

Angelo Lusuardi

Fdi, Assessore al bilancio nel comune di Felino