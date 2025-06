Parma PRide 2025: sabato 21 giugno

Sabato 21 giugno con la quarta edizione del Parma PRide 2025.

Il programma della giornata prevede l’apertura del Parco del Pride (Parco della Musica) con quasi trenta stand informativi di varie associazioni, un punto ristoro e food truck.

Programma

9.00 pratica inclusiva di yoga per tutti;

10.00 preparazione del mandala umano dell’amore (fotografato e registrato dal drone);

11.00 concerto di musica da camera per tutte le età con l’Ensemble La Toscani;

11.00 pratica finale di yoga per tutti, rilassamento, canto dei mantra, Saluto al Sole tutti insieme;

12.00 workshop di illustrazione e fumetto per tutte le età, focus su bimbi – bimbe e famiglie;

15.00 workshop di teatro per tutte le età, focus su bimbi – bimbe e famiglie;

17.30 concentramento per il corteo in piazzale Santa Croce;

18.00 partenza del Corteo;

19.00 Arrivo del corteo presso il Parco della Musica (Parco 1° Maggio), dopo i saluti e gli interventi istituzionali, ci sarà musica dal vivo con CmqMartina e Menage a Trash.

Parma Pride è realizzato dal Comitato Organizzatore con il patrocino di Comune di Parma, Università di Parma e Regione Emilia Romagna. Al Corteo saranno presenti, per il Comune di Parma, il Sindaco Michele Guerra e l’Assessora ai Diritti e Pari Opportunità Caterina Bonetti.

L’edizione 2025 della manifestazione cittadina conta sul prezioso contributo di diversi soggetti e realtà del territorio.