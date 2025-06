“Si-amo Volontariato” l’edizione 2025 dedicata al tema delle diseguaglianze

Anche quest’anno l’edizione 2025 di “Si-amo Volontariato” si è confermata un appuntamento significativo per il mondo del terzo settore parmense. L’iniziativa, che si è svolta il 24 giugno, è stata realizzata da Fondazione Cariparma con Centro Servizi per il Volontariato CSV Emilia/Parma e ha visto la partecipazione di numerose associazioni e volontari, uniti dal desiderio di condividere esperienze, riflessioni e buone pratiche.

Come ogni anno, “Si-amo Volontariato” ha rappresentato un’occasione importante per valorizzare il lavoro di chi, ogni giorno, si dedica agli altri con passione e competenza, contribuendo a costruire una comunità più giusta e inclusiva.

Le “disuguaglianze” è stato il tema scelto per il 2025 e ha guidato l’intero programma, offrendo spunti di riflessione sull’impegno quotidiano di tante realtà del territorio che operano per contrastare le disparità sociali, economiche e culturali.

Questo filo rosso ha dettato i tre momenti principali della giornata: il “Si-Amo Volontariato in Tour”, la cena conviviale alla Fattoria di Vigheffio, occasione preziosa di aggregazione e approfondimento e lo spettacolo “Invictus. Correndo contro il vento”, un’esperienza teatrale fortemente immersiva attraverso straordinarie storie di sport e persone.

La mattina è iniziata in piazzale Santafiora da dove sono partiti i tre mini van che, sino al pomeriggio, hanno permesso ai componenti della governance di Fondazione Cariparma, insieme ai rappresentati delle principali istituzioni, sindaci e staff di CSV Emilia di incontrare quarantatré realtà del terzo settore impegnate sul fronte delle diseguaglianze: dai trasporti dedicati alle persone fragili all’equità di genere, dall’ambiente ai migranti, dalla marginalità sociale e povertà sino allo sport inclusivo.

Le testimonianze dirette e i momenti di dialogo hanno fatto emergere con forza la ricchezza del tessuto solidale parmense e la capacità del volontariato di essere motore di cambiamento e coesione.

“Si-amo Volontariato” si conferma così non solo come evento celebrativo, ma come spazio di crescita collettiva, confronto e progettualità condivisa.

Come da tradizione “Si-amo Volontariato” si è conclusa con un incontro conviviale presso la Fattoria di Vigheffio, animato da ospiti delle istituzioni assieme a quasi 500 rappresentanti del terzo settore parmense: occasione preziosa non solo di aggregazione, ma anche di reciproca conoscenza e scambio di idee, in un clima informale e partecipato.

Un’occasione importante per valorizzare il lavoro di chi, ogni giorno, si dedica agli altri con passione e competenza, sollecitata anche dallo spettacolo “Invictus – Correndo contro il vento”, un’esperienza teatrale che, in linea con la tematica di “Si-amo Volontariato” 2025, ha raccontato le storie di personaggi straordinari dello sport: ospite di eccezione, con un’intensa testimonianza di resilienza, talento e determinazione, è stata la campionessa di nuoto paralimpico Giulia Ghiretti; sul palco hanno accompagnato la narrazione di Marco Caronna alcuni musicisti della Toscanini Next.

“Oggi abbiamo fatto un’esperienza bella perché è stata un’esperienza che ci ha permesso di metterci in gioco, un’occasione per vedere di modi che il terzo settore ha scelto per rispondere alle disuguaglianze – ha spiegato Elena Dondi, presidente di CSV Emilia. Ogni realtà che abbiamo incontrato ci ha raccontato di grandissimi valori e di grandissime emozioni. Il volontariato allena alla democrazia, che è lenta, si costruisce sull’ascolto, tutela i diritti, si mette in discussione, elabora un cambiamento per stare al fianco di ciascuno. “Si-amo Volontariato” è per noi anche l’occasione di ringraziare tutti per fare parte di questo continuo allenamento che è il volontariato, qualunque sia il ruolo ricoperto, qualunque sia l’associazione scelta, perché il volontariato e la democrazia si fanno insieme”.

“L’edizione 2025 di “Si-amo Volontariato” si inserisce pienamente nel percorso strategico di Fondazione Cariparma, ponendo al centro il tema cruciale del contrasto alle disuguaglianze. In tale prospettiva il Volontariato parmense rappresenta una forza trasversale e vitale, capace di intercettare bisogni emergenti e di costruire risposte inclusive e solidali – ha dichiarato Franco Magnani, presidente di fondazione Cariparma. Con questa iniziativa, realizzata tradizionalmente assieme a CSV Emilia, vogliamo valorizzare l’impegno quotidiano dei tanti volontari del nostro territorio, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel promuovere coesione, equità e partecipazione. È grazie a loro se possiamo immaginare una comunità più giusta, più unita e più attenta alle fragilità”.