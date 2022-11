“40 anni di accoglienza ai minori. Memorie e traiettorie nel territorio parmense” il 10 novembre all’Università di Parma

Dalle 17.30 nell’Aula dei Filosofi della sede centrale dell’Università di Parma “Parma per la Famiglia”, l’Associazione dei soci del credito cooperativo, presenta i risultati di una ricerca del CIRS, Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale “Diritti, società e civiltà.

La ricerca ripercorre la storia dei servizi sociali e socio-assistenziali parmensi dedicati alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, ricordandone le tappe più significative e ne comporne lo scenario attuale.

Dopo l’introduzione di Maria Paola Chiesi, presidente della Consulta per la Solidarietà e la Coesione Sociale di “Parma per la Famiglia” e le relazioni di Chiara Scivoletto , direttrice del CIRS e di Matteo Davide Allodi (CIRS) sono in programma le testimonianze di Maria Cecilia Scaffardi, direttrice della Caritas Diocesana, e di Silvia Vesco del CIAC – Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale di Parma e provincia, che consentiranno di riflettere sui significati dell’accoglienza ai minori nel contesto attuale alla luce delle rispettive esperienze sul territorio.

Le conclusioni saranno affidate ad Alfredo Alessandrini, presidente di “Parma per la Famiglia”.