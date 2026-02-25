40 anni per l’Oltretorrente Baseball Club: presentati libro e docu-film sulla storia della società

Auditorium gremito al Palazzo del Governatore per la presentazione del libro e del docu-film dedicati ai quarant’anni di fondazione dell’Oltretorrente Baseball Club (1984–2024), storica realtà sportiva cittadina impegnata nella promozione del baseball e del softball e nella diffusione dei valori dello sport.

Al centro dell’incontro il volume del giornalista Riccardo Schiroli, “Oltretorrente 40 anni di passione sul diamante 1984-2024”, e il docu-film celebrativo che raccontano la crescita della società, dalle origini fino ai successi sportivi e sociali. La giornata è stata condotta da Rose Ricaldi.

Fondata nel 1984 in borgo Marodolo, l’Oltretorrente rappresenta una pagina significativa della storia sportiva parmigiana. Non solo risultati agonistici, ma anche un impegno costante nel coinvolgimento di giovani e famiglie, promuovendo inclusione, rispetto e partecipazione. In quarant’anni la società ha offerto a migliaia di ragazzi e ragazze l’opportunità di praticare baseball e softball, costruendo una comunità che coinvolge dirigenti, atleti, volontari, sponsor e genitori.

Alla cerimonia ha preso parte il sindaco di Parma Michele Guerra, che ha sottolineato «il forte legame tra la città e una delle società sportive che la rappresentano nel migliore dei modi», evidenziando l’importanza dello sport come valore centrale per la comunità. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, del CONI e delle federazioni sportive.

Il presidente e fondatore Andrea Paini ha ribadito la missione sociale del club, sottolineando come «il più bel regalo per un dirigente sportivo sia vedere ragazzi e ragazze divertirsi e crescere insieme attraverso lo sport». Paini ha inoltre ricordato l’impegno della società in iniziative solidali e progetti educativi, oltre alla partecipazione al percorso di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027 e alla volontà di contribuire al progetto per Parma capitale europea dello sport inclusivo.

Tra gli obiettivi futuri, anche la candidatura per ospitare a Parma una manifestazione internazionale giovanile di baseball o softball nelle stagioni 2028 o 2029.

Il volume di Riccardo Schiroli ripercorre anno per anno la storia della società, arricchita da dati statistici e materiali fotografici curati da Jacopo Brianti ed Ermanno Guatteri. Parallelamente, il docu-film prodotto da Francesco Lia, Antonio Boellis e Gianluigi Calestani propone un racconto corale attraverso testimonianze e immagini d’archivio, in parte rielaborate con tecnologie innovative.

Nel corso della manifestazione i presidenti Andrea Paini, Paolo Poi e Michele Reverberi hanno premiato i protagonisti della nascita della società e reso omaggio a dirigenti, amministratori e rappresentanti dello sport che hanno accompagnato la crescita dell’Oltretorrente nel corso dei suoi quarant’anni.

Un anniversario che celebra non solo una società sportiva, ma una realtà capace di unire generazioni e territorio, confermando il ruolo dello sport come strumento di educazione, inclusione e coesione sociale.