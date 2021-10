40esima “Festa del Dono”: tutte le iniziative organizzate del Comune di Parma per sabato 16 ottobre

Anche quest’anno, nel mese di ottobre, il Comune di Parma attraverso l’assessorato alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini e l’Ufficio Politiche della Sanità guidati da Nicoletta Paci promuove, in collaborazione con le Associazioni del“dono”, ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – Sezione Provinciale di Parma), AVIS COMUNALE (Associazione Volontari Italiani Sangue), FIDAS PARMA, la “Festa del Dono”, giunta alla sua 40 esima edizione, che si terrà sabato 16 ottobre 2020.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa alla presenza dell’Assessora Nicoletta Paci e dai rappresentanti delle Associazioni: Maria Giovenzana, Presidente Regionale Adisco, da Pietro Di Liddo, Referente per Parma Admo, da Tania Bortolotti, segretaria sezione provinciale Aido Parma, da Luca Asinari, Presidente Gruppo Avis Comunale Parma, da Albina Cavazzini, vice presidente Fidas Parma.

“Siamo arrivati alla 40esima edizione, questo ci fa capire quanto l’impegno delle Associazioni sia costante e importante. Come Amministrazione con questa cerimonia ufficiale vogliamo riconoscere l’impegno e la dedizione dei cittadini che donano. Sarà una festa, nel rispetto delle normative anticontagio, una intera giornata dedicata alle Associazioni e ai donatori. Le Associazioni avranno anche la possibilità di far conoscere le loro attività nella mattinata di sabato in Piazza Garibaldi in cui ci saranno punti informativi dedicati”, ha introdotto l’Assessora Paci.

Luca Asinari e Tania Bortolotti hanno condiviso il programma della giornata che vedrà, dopo le premiazioni, il concerto di un’orchestra speciale: “Per celebrare il 40esimo abbiamo voluto offrire un momento musicale unico. Avremo ospite l’Orchestra MagicaMusica guidata dal maestro Piero Lombardi. Il gruppo è formato da 40 ragazzi con disabilità ed ha partecipato al talent show Tu Si Que Vales conquistando il secondo posto. L’energia e il talento di questi ragazzi sarà il valore aggiunto alla manifestazione. Sono un esempio di come mettersi in gioco con entusiasmo offrendo quello che si ha, sia necessario per diventare un’unica musica. Allo stesso modo ciascuno di noi può mettersi a disposizione dell’altro proprio come i 343 donatori che sabato andremo a premiare”.

Piero Lombardi, direttore dell’orchestra MagicaMusica, non presente alla conferenza ha inviato un messaggio: “Siamo molto emozionati di poter intervenire in un evento dal significato così importante. Focalizzare l’attenzione sulla tematica del dono oggi, dato il periodo complesso che stiamo vivendo, è assolutamente necessario. La pandemia ha palesato l’importanza di legami solidi, alimentati dalla gratuità. Tutte le associazioni presenti ben incarnano questo valore che ci ricorda quanto sia importante condividere. Sabato la nostra orchestra, composta da 30 ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale e da 10 educatori, sarà presente in piazza Garibaldi per donare buona musica con l’obiettivo di aiutare il pubblico a cambiare prospettiva in tema di diversità: i musicisti doneranno talento, abbracciando i imiti. Chiederanno in cambio attenzione e tanta voglia di divertirsi. Sarà un gran dono, perché consentirà a ciascuno di sperare in un domani più inclusivo e capace di valorizzare le persone. Tutte le persone”.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la cittadinanza all’impegno verso l’altro, da realizzare in modo libero, gratuito ed anonimo secondo diverse modalità di donazione, previste dalla scienza medica per curare alcune patologie o migliorare sensibilmente la qualità di vita dei malati.

Rappresenta, altresì, l’occasione per valorizzare e ringraziare i cittadini di Parma per il costante impegno in favore della donazione, riconoscendone l’importante collaborazione mediante la consegna di premi ed attestati ai volontari che offrono il loro contributo da diverso tempo.

La partecipazione del Gonfalone della Città di Parma sarà un simbolo evidente dell’appartenenza dell’iniziativa al Comune stesso, per sottolineare la finalità sociale e di interesse pubblico rilevante.

Programma:

Ore 10:0

Piazza Garibaldi Stand delle associazioni del Dono con animazione dei V.I.P.

Ore 15:00

Portici del Grano Premiazione dei donatori

Ore 17:00

Piazza Garibaldi Concerto dei 30 ragazzi speciali di Magica Musica

Presenta Rose Ricaldi

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio Covid