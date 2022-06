45enne arrestato a Fidenza: deve scontare 7 anni di carcere

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza, hanno svolto numerosi controlli nelle aree ritenute più sensibili e alla circolazione stradale. Dai diversi interventi delle pattuglie, d’iniziativa o su richiesta al numero d’emergenza 112, è stato effettuato un arresto, denunce e segnalazioni amministrative.

L’arrestato è un 45enne originario della Provincia di Catanzaro a cui è stato notificato un ordine di carcerazione emesso il 10 giugno dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia in quanto deve scontare oltre 7 anni di reclusione per diversi reati: rapina e furto aggravato ed atti persecutori.

Le denunce sono quattro e riguardano tutte la sfera della guida in stato d’ebbrezza.

Le pattuglie della Sezione Radiomobile e delle Stazioni hanno predisposto diversi posti di controllo, lungo le principali arterie cittadine, nel corso dei quali, sono state identificate oltre 60 persone, controllati 30 veicoli e segnalate alla Procura della Repubblica tre persone per guida in stato di ebbrezza. I tre, sono stati fermati e trovati con un tasso alcolemico che varia da 1,26 gr/l a 1,58 gr/l. La quarta denuncia è per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il 48enne denunciato, accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vaio per essere sottoposto agli accertamenti alcolemici per verificare o meno la guida in stato d’ebbrezza, minacciava di morta la dottoressa per impedirle di effettuare il test.

Nel corso dei controlli nelle aree più sensili della città sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti diversi giovani trovati complessivamente con 15 grammi di droga.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma