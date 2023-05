5 maggio, Giornata mondiale dell’igiene delle mani: le iniziative di Ausl e Ospedale Maggiore

“Accelerate action together – Save lives, clean your hands” (Insieme acceleriamo l’azione – Salva vite, lava le tue mani). Recita così, con un invito ad intensificare le buone abitudini che possono salvare una vita, lo slogan della Giornata mondiale dell’Igiene delle Mani, che come ogni anno si celebra il 5 maggio.

Si tratta di un appuntamento, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha l’obiettivo di sottolineare la grande importanza globale di questo semplice, ma fondamentale, gesto di salute. L’igiene delle mani, infatti, permette di interrompere la diffusione di agenti patogeni, come virus e batteri, che possono provocare malattie anche gravi. Un’azione quotidiana che, insieme ai vaccini, al distanziamento ed all’impiego di mascherine, ha contribuito, per esempio, a costruire un argine efficace nella recente pandemia da coronavirus. Ma è sempre necessario mantenere alta l’attenzione e continuare a sensibilizzare ed informare sull’importanza di questa abitudine, sia negli ambienti sanitari che in tutti gli altri luoghi di vita.

Anche a Parma e provincia, come ogni anno, l’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria hanno organizzato alcune iniziative, per informare e sensibilizzare operatori e cittadini in occasione della Giornata mondiale.

“L’igiene delle mani è un’abitudine semplice, ma al tempo stesso di grandissima importanza. – hanno commentato il sub commissario sanitario dell’Ausl, Pietro Pellegrini, e il direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Nunziata D’Abbiero –. Questa consapevolezza – hanno concluso – è un patrimonio da custodire e, come recita lo slogan di questa edizione, intensificare e praticare, per salvaguardare la salute collettiva”.

Le iniziative dell’Azienda Usl

Per sensibilizzare la popolazione e il personale, l’Ausl mette in campo diversi strumenti, realizzati dall’U.O. Governo Clinico ospedale e territorio in collaborazione con il Gruppo aziendale igiene mani. Durante la giornata del 5 maggio, gli operatori sanitari degli ospedali di Vaio e Borgotaro e di altre strutture Ausl a partire dalle Case della Salute indosseranno una pettorina che recita lo slogan “La salute è nelle nostre mani”, a sottolineare l’importanza che l’igiene delle mani ha sulla salute. Sempre nella stessa giornata, verranno distribuite alcune guide pratiche, dedicate in particolar modo a pazienti e caregiver, con indicazioni e consigli sulla prevenzione delle infezioni attraverso una efficace igienizzazione delle mani.

E’ invece dedicata al personale sanitario l’affissione, nelle guardiole dei reparti ospedalieri e nelle Case della Salute, di alcuni poster informativi, con le indicazioni sul corretto utilizzo dei guanti. Questo dispositivo di protezione evita il diretto contatto con materiali biologici o agenti chimici, quindi protegge l’operatore da possibili contaminazioni. Ma per garantire la loro efficacia, i guanti vanno usati in modo appropriato e senza dimenticare che l’igiene delle mani rimane la misura principale di prevenzione delle infezioni. Inoltre, l’Azienda Usl aderisce a MAppER, la specifica piattaforma web, che permette di raccogliere e analizzare i dati relativi all’adesione degli operatori ai 5 momenti dell’igiene delle mani.

L’Ospedale Maggiore si colora di arancione

Il servizio Medicina preventiva, igiene ospedaliera e sicurezza igienico sanitaria in collaborazione con la struttura Governo clinico, gestione del rischio e coordinamento qualità ed accreditamento, lancia la campagna di sensibilizzazione per porre l’attenzione sulla pratica dell’igiene delle mani: gli operatori sanitari dell’Ospedale saranno i testimonial e il 5 maggio indosseranno nastri arancioni da apporre sulla divisa, come gesto simbolico. Nei reparti saranno presenti poster informativi con lo slogan dell’OMS per favorire un miglioramento dell’adesione fra quanti coinvolti nelle pratiche assistenziali.

Anche l’Ospedale dei bambini “Pietro Barilla” aderisce all’iniziativa coinvolgendo i pazienti ricoverati nel gioco del lavaggio delle mani, un momento di svago che può diventare un importante intervento di educazione sanitaria. I bambini potranno anche esprimere la loro creatività scrivendo piccoli pensieri o realizzare disegni sul tema, utilizzando il poster che riporta le parole della “Filastrocca delle mani pulite”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Giocamico, si concluderà con l’esposizione degli elaborati artistici in una bacheca nell’atrio dell’Ospedale dei Bambini e la realizzazione di un video che sarà disponibile sul sito web dell’Ospedale. Infine, il Padiglione direzione di via Gramsci si tingerà di arancione, colore simbolo della campagna mondiale della sicurezza delle cure.