5 novembre: a “Unipr On Air” il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero Della Salute

Si parlerà delle malattie infettive e della seconda ondata del COVID-19 nel prossimo appuntamento di “UNIPR On Air”, l’iniziativa con cui l’Università di Parma ha ripreso “Facciamo conoscenza”.

Giovedì 5 novembre sarà di scena Giovanni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, che dialogherà con Susanna Esposito, ordinaria di Pediatria all’Università di Parma, Presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid), recentemente inserita come esperta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nei Maternal, Neonatal, Child and Adolescent Health (MNCAH) Research Network Working Groups in relazione al COVID-19.

L’appuntamento è alle 17 sul canale YouTube Unipr. La realizzazione è come sempre a cura del Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo – CAPAS dell’Università di Parma.

Giovanni Rezza è Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute da maggio 2020. È uno dei massimi esperti di HIV e infezioni emergenti quali Chikungunya, West Nile, influenza, febbre emorragica Congo-Crimea e febbre Q. Nella conversazione con Susanna Esposito compirà una ricognizione sulle malattie infettive in generale, concentrandosi poi sull’andamento europeo della seconda ondata del COVID-19. Nell’incontro si parlerà anche del ruolo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in questo particolare momento storico di grande difficoltà.

L’intervista durerà mezz’ora e sarà on line sul canale YouTube dell’Università di Parma alle 17. Resterà poi on line anche successivamente, su YouTube e sul sito di “Facciamo conoscenza” https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

Sarà disponibile anche in podcast su Spotify (link playlist “UNIPR On Air”

https://open.spotify.com/show/3BN9eMxf5zLz9jicgAf63u) e sul sito di RadiorEvolution (link categoria “UNIPR On Air” https://www.radiorevolution.it/category/podcast/unipr-on-air/ )

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI UNIPR ON AIR

Giovedì 12 novembre protagonista dell’incontro sarà l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano e professore Emerito dell’Humanitas University, che converserà con Pier Giorgio Petronini, docente di Patologia generale, e con Erminia Ridolo, docente di Allergologia e di Immunologia clinica. Giovedì 19 novembre Philip Calder, docente di Immunologia nutrizionale in Medicina all’Università di Southampton, e Annemieke Van Ginkel, Presidente onoraria dell’European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), saranno intervistati da Furio Brighenti, docente di Alimentazione e nutrizione umana, e da Daniele Del Rio, docente di Nutrizione umana e Presidente della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione dell’Università di Parma. Giovedì 26 novembre sarà di scena il genetista Edoardo Boncinelli, tra gli scopritori dei geni omeotici nell’uomo, che dialogherà con il neurologo Gianfranco Marchesi. Giovedì 3 dicembre sarà la volta dello scrittore francese martinicano Patrick Chamoiseau, che “incontrerà” Elena Pessini, docente di lingua e traduzione francese. Giovedì 10 dicembre protagonista sarà Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali e professore ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna, che converserà con Dario Costi, docente di Progettazione architettonica. Ultimo appuntamento giovedì 17 dicembre: Emina Stojkovic, docente di Biologia alla Northeastern Illinois University, sarà intervistata da Aba Losi, docente di Fisica e Fisica applicata.