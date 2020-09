595 candidati presenti al test di medicina e odontoiatria

Si è svolta regolarmente oggi, giovedì 3 settembre, la prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria: 595 i candidati presenti, con una percentuale di presenze del 92,1% rispetto ai 646 iscritti complessivi alla prova.

I posti disponibili per Medicina e Chirurgia sono 260 (di cui 20 riservati a studenti extracomunitari), quelli per Odontoiatria e Protesi Dentaria sono 30 (di cui 2 riservati a extracomunitari e 2 a studenti cinesi del Progetto Marco Polo).

Quest’anno la prova si è tenuta al Padiglione 2 delle Fiere di Parma: uno spazio grande, individuato dall’Ateneo nel rispetto delle misure anti COVID-19, adeguato allo svolgimento del test in piena sicurezza e con il necessario distanziamento.

Va inoltre ricordato che, a differenza degli anni scorsi, in base alle disposizioni ministeriali relative all’emergenza sanitaria, gli iscritti ai test nazionali devono obbligatoriamente sostenere la prova nella sede più vicina alla loro residenza, indipendentemente dall’Università indicata come loro prima scelta: hanno potuto dunque iscriversi al test soltanto i futuri studenti residenti nelle province di Parma e Piacenza.

Si ricorda che martedì 8 settembre sono invece in programma:

· la prova di ammissione unica ai 9 corsi di laurea delle Professioni Sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia). La prova si terrà al Padiglione 2 delle Fiere di Parma (viale delle Esposizioni 393/A). I candidati dovranno presentarsi davanti all’ingresso del Padiglione 2, per il riconoscimento, a partire dalle 9, e il test avrà inizio alle 12. Gli iscritti al test sono 1046, i posti disponibili complessivi 442.

· la prova di ammissione al corso di laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità. Il test si svolgerà alle 14 in modalità a distanza secondo le procedure indicate nei regolamenti CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso) alla pagina http://www.cisiaonline.it. Gli iscritti sono 122, i posti disponibili 123 (di cui tre riservati a extracomunitari non residenti in Italia).

Tutte le informazioni utili sulle prove di ammissione si possono trovare sul sito dell’Università di Parma, alla pagina web https://www.unipr.it/didattica/info-amministrative/test-di-ammissione-2020-2021