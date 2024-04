6 e 7 aprile a Villa Lanfranchi, le Giornate nazionali case personaggi illustri

Nel pomeriggio di sabato 6 aprile, alle 15, e nella mattina di domenica 7 aprile, alle 10, nell’ambito delle visite tra le luminose stanze di Villa Lanfranchi, a Santa Maria del Piano (Lesignano de’ Bagni), l’attore Davide Tortorelli leggerà aneddoti e pensieri da “Un regista per tutte le stagioni”, il libro di Mario Lanfranchi appena ristampato, mentre Eles Iotti farà da guida, soffermandosi con il gruppo in particolari passaggi per l’ascolto.

Le visite guidate avranno luogo anche sabato mattina, alle 10, e domenica pomeriggio, alle 15: anche questi appuntamenti, come quelli con letture, avranno l’abituale costo di 10 euro, per le coppie 15 euro invece di 20.



Questi incontri speciali a Villa Lanfranchi – riconosciuta presto Casa d’Illustre dalla Regione Emilia- Romagna – sono organizzati in occasione delle Giornate Nazionali delle Case dei personaggi illustri promosse dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, a cui Fondazione Mario Lanfranchi ha volentieri aderito.



Davide Tortorelli, diplomato in chitarra classica al Conservatorio Arrigo Boito di Parma, si è specializzato in studi teatrali anche con il corso di alta formazione di Fondazione Teatro Due. Tra le numerose esperienze, importante la sua partecipazione all’”Antigone” di Sofocle per la regia di Marco Baliani al Festival di Veleia. Con 9c Teatro si occupa di traduzione, drammaturgia e regia



Con questo nuovo incontro di Piaceri d’Arte sarà possibile quasi ascoltare la voce del Maestro, aneddoti legati alla Villa, alle sue esperienze creative nel mondo, avendo spesso a fianco la moglie, il soprano Anna Moffo.



Gli interessati a partecipare possono inviare un whatsapp al 339 1667852, indicando giorno e ora.