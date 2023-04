78° anniversario della Festa della Liberazione a Parma: programma del 25 aprile e modifiche alla viabilità

Le celebrazioni della Festa della Liberazione culminano martedì 25 aprile con diverse iniziative che si articolano nel corso della giornata, nell’ambito del ricco programma promosso dal Comune di Parma insieme alla Provincia di Parma e al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile con la partecipazione di varie realtà istituzionali e culturali cittadine: un’occasione di festa, condivisione e incontro che offre la preziosa opportunità di riflettere sui temi e i valori dell’antifascismo da ricordare e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni.

Martedì 25 aprile

Chiesa di Santa Croce, ore 9.30 Celebrazione della Santa Messa

Piazzale Santa Croce, ore 10.15 Partenza del corteo con la partecipazione del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi. Deposizione corone al Monumento al Partigiano e al Monumento ai Caduti. Il tradizionale Corteo sarà anticipato dalla consegna delle bandiere delle Brigate Partigiane ai ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti, che dall’ex Palazzo della Provincia le porteranno sino a piazzale Santa Croce.

Piazza Garibaldi, ore 11 Arrivo del corteo.

Saluti del Sindaco del Comune di Parma Michele Guerra, del Delegato della Provincia di Parma Gianpaolo Cantoni, del Presidente della Consulta Provinciale Studenti Nicolas Mantovani e del rappresentante delle Associazioni partigiane Nicola Maestri.

Interverrà come ospite di eccezione Luca Martignani, scrittore e professore associato di Sociologia generale all’Università di Bologna. Membro della redazione della rivista “Sociologia e Politiche Sociali”, si occupa di teoria sociologica, di epistemologia e ontologia sociale, delle trasformazioni strutturali e culturali del welfare state, della relazione tra rappresentazione (fiction, cinema e letteratura contemporanea) e realtà sociale.

Piazza Garibaldi, ore 12 Rintocchi solenni della campana della Torre Civica

La cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione delle voci bianche dei cori cittadini e del Corpo Bandistico Giuseppe Verdi

Piazza Garibaldi, ore 14.30 RESISTERE, PEDALARE, RESISTERE. Un itinerario nei luoghi ed eventi della Resistenza a Parma a cura di ISREC Parma in collaborazione con FIAB-PARMA Bicinsieme

Iscrizione alla partenza, quota di partecipazione € 2 per la copertura assicurativa

Cortile del Complesso della Pilotta, ore 16- Corpo Bandistico Giuseppe Verdi in concerto.

Teatro Due, ore 17 – L’ISTRUTTORIA. Di Peter Weiss, traduzione Giorgio Zampa. Regia Gigi Dall’Aglio. Con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo/Ilaria Falini, Davide Gagliardini, Pino L’Abbadessa, Milena Metitieri, Massimiliano Sbarsi, Davide Carmarino (esecuzione musicale). A cura di Fondazione Teatro Due

Info e biglietteria:

biglietteria@teatrodue.org tel. 0521.230242 www.teatrodue.org

Lenz Teatro – Sala Est, dalle ore 17 – [ DIES IRAE ]. Progetto NDT.02_Parentele + Progetto Resistenza – Parentela 1_Gloria Dorliguzzo. ore 17

DIES IRAE performance + RooM | Incontro pubblico ore 18

ore 19.30 DIES IRAE performance

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0521270141, mob. e WhatsApp 3356096220 – mail

info@lenzfondazione.it

CONCERTO PER LA LIBERAZIONE IN PIAZZA GARIBALDI ALLE 21.

Piazza Garibaldi sarà anche la cornice del tradizionale e attesissimo Concerto per la Liberazione realizzato dal Comune di Parma, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con CAOS Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, vedrà salire sul palco, dopo la partecipazione a Sanremo 2023, i Coma_Cose, come open act salirà sul palco anche Crytical.

Piazza Garibaldi, ore 21

CONCERTO PER LA LIBERAZIONE

COMA COSE

opening act CRYTICAL

In collaborazione con Caos organizzazione spettacoli e ARCI PArma

MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Modifiche alla viabilità in occasione della Manifestazioni Celebrative del 25 Aprile, Concerto in Piazza Garibaldi. Martedì 25 Aprile 2023, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (Deposizioni Corone):

Borgo del Parmigianino, tratto dal civico 1/a via Melloni:

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Via Melloni, tratto da via Cavour ai civici 4/a – 1/b:

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Dalle ore 07:00 del 21/04/2023 alle ore 22:00 del 27/04/2023

Piazza Garibaldi lato Sud adiacente intersezione di Strada Farini

Istituzione del divieto di circolazione.

Dalle 00:00 del 23/04/2023 alle 24:00 de 26/04/2023:

Rastrelliere portabiciclette poste su tutta l’area pedonale di Piazza Garibaldi:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e relativa destituzione.

Dalle ore 06:30 di lunedì 24.4.23, alle ore 03:00 di mercoledì 26 Aprile 2023 e comunque fino a cessate esigenze:

Piazza Garibaldi:

Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli con esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza;

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli compreso TAXI nei seguenti tratti stradali:

· Strada Mazzini, dall’incrocio con strada Garibaldi/strada Cavestro(escluso) a piazza Garibaldi;

· Strada della Repubblica, da piazza Garibaldi all’incrocio con strada XXII luglio / strada Cairoli (escluso).

· Strada Cavour tratto adiacente Piazza Garibaldi

Destituzione della corsia preferenziale di strada della Repubblica e del sistema di rilevamento elettronico dei transiti.

Destituzione delle corsie preferenziali di Viale Toscanini e Viale Mariotti.

Spostamento dell’attuale area di stazionamento taxi di Strada Mazzini (da Piazza Garibaldi a Str. Cavestro) in Strada alla Pilotta (area antistante incrocio Ponte

Verdi, Viale Toschi, Viale Mariotti) e Viale Toschi.

Strada alla Pilotta:

Istituzione del divieto di fermata eccetto Taxi ed invalidi.

Strada dell’Università, tratto da strada Cavestro a piazza Garibaldi:

Istituzione del divieto di circolazione e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati eccetto veicoli autorizzati organizzazione;

Borgo Palmia:

Sarà consentito il transito ai residenti delle Z.T.L. 1 e 2.

Borgo S. Vitale:

Istituzione del divieto di circolazione eccetto veicoli diretti all’Hotel Button.

Strada Farini, da borgo Palmia a piazza Garibaldi:

Istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del senso unico alternato con precedenza secondo il senso di marcia già esistente per i seguenti tratti stradali:

· Borgo Leon D’oro;

· Borgo XX Marzo, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro;

· Borgo Bruno Longhi, da Strada Della Repubblica a Borgo Leon d’Oro;

· Borgo Giacomo Tommasini, da Strada Della Repubblica a Borgo S. Chiara.

Dalle ore 10.00 circa in poi del 25/04/2023 fino a cessate esigenze, chiusura progressiva al traffico al passaggio del corteo commemorativo nel seguente percorso:

P.le S. Croce – strada D’Azeglio – ponte di Mezzo – strada Mazzini – strada Garibaldi – via Melloni – borgo del Parmigianino – strada Cavour – piazza Garibaldi.

Dalle ore 10:00 del 25/04/2023 alle ore 03:00 del 26/04/2023 e comunque fino a cessate esigenze:

Strada Mazzini, da Via Oberdan a Strada Cavestro:

Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Strada Garibaldi, da Strada Mazzini a Via Melloni (quest’ultimo incrocio escluso)

Istituzione del divieto di circolazione eccetto veicoli diretti agli alberghi e del senso unico alternato sulle strade afferenti.

Inversione del senso di marcia per i seguenti tratti stradali:

· Via Oberdan (nuova direzione Nord à Sud);

· Strada dell’Università, tratto compreso tra via Oberdan e strada Cavestro (nuova direzione di Ovest à Est).

L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.

Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

La Polizia Locale potrà adottare misure di regolamentazione del traffico non previste nella presente ordinanza che si rendessero opportune per un corretto svolgimento delle manifestazioni e per limitare i disagi alla circolazione veicolare.