8 milioni per la montagna dell’Emilia Romagna, Cavandoli e Campari: “Soldi veri per l’Appennino”

“Il Decreto Sostegni, in fase di conversione alla Camera, prevede lo stanziamento di 700 milioni per la montagna e porterà almeno otto milioni di euro per l’Appennino emiliano-romagnolo.

E, se tutto procede come vuole la Lega, arriveranno altri fondi con il decreto Sostegni-bis, nel quale si prevede lo stanziamento di ulteriori 100 milioni complessivi. Soldi veri per la nostra montagna. Il cambio di passo con la Lega al Governo a partire dal Ministro al Turismo Garavaglia si vede”, dicono i parlamentari parmigiani della Lega Laura Cavandoli e Maurizio Campari dopo l’approvazione da parte del Governo del Riparto proposto dalla Conferenza delle Regioni per i comuni montani appartenenti a comprensori sciistici.

“In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento – spiegano i parlamentari del territorio – l’aspettativa è di 3,5 milioni per sostenere gli impianti di risalita, 1 milione per maestri e le scuole di sci, più altri 3,5 milioni per le imprese turistiche danneggiate dai divieti. Toccherà alla Regione ripartirli tra le province”.

“Tra tutte le difficoltà del momento, i diversi fronti di crisi aperti e i limiti di una coalizione di governo disomogenea, la Lega entrando al governo si era presa l’impegno di dare battaglia sul sostegno alle imprese, alla montagna, sulle riaperture, contro i ritardi e le inefficienze precedenti, e i risultati si vedono. Un passo alla volta, ma senza fermarci mai”, concludono gli esponenti del Carroccio.