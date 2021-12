85° anniversario della morte di Guido Picelli: appuntamento il 5 Gennaio in Piazzale Picelli

Come ormai ogni anno, mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 10.30, in Piazzale Picelli, nei pressi del monumento dedicato all’eroe delle Barricate e della guerra di Spagna, avrà luogo la commemorazione dedicata a Guido Picelli nell’85esimo anniversario della sua scomparsa.

Come consuetudine, a ricordare il ruolo e l’importanza della sua figura per la tradizione democratica e antifascista della nostra città e per il movimento operaio saranno ancora una volta CGIL, ANPPIA, ANPI e AICVAS insieme a Comune e Provincia di Parma.

Il programma prevede in apertura il saluto di Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma e l’introduzione di Andrea Rizzi, responsabile Storia e Memoria CGIL Parma, seguiti dagli interventi di rappresentanti di Comune e Provincia di Parma e delle associazioni antifasciste ANPPIA, ANPI e AICVAS.

Le conclusioni saranno affidate a Luigi Giove, segretario generale CGIL Emilia Romagna.