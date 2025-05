Festa dell’Europa 2025: il programma a Parma e provincia

In occasione della Festa dell’Europa, che si celebra il 9 maggio, la città di Parma e la sua provincia ospiteranno un ricco calendario di iniziative promosso dal Tavolo tecnico “Parma in Europa”. Istituito con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le relazioni internazionali della città, il Tavolo riunisce diverse istituzioni e realtà del territorio impegnate nella promozione di progetti e attività a carattere europeo. Ne fanno parte, oltre al Comune di Parma, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), la Fondazione Collegio Europeo di Parma, Europass – Regione Emilia-Romagna, la Scuola per l’Europa di Parma, l’Università di Parma, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e la Provincia di Parma.

La Festa dell’Europa 2025 a Parma e provincia è l’occasione per celebrare il presente e il futuro dell’Unione Europea attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, di studentesse e studenti, delle istituzioni. Un percorso condiviso per riflettere sui valori fondanti dell’Europa e per coltivare insieme il senso di appartenenza e responsabilità civica.

Un programma diffuso e partecipato che coinvolge numerosi comuni, enti, istituzioni scolastiche e culturali e che riflette lo spirito europeo di collaborazione, dialogo e cittadinanza attiva. La maggior parte delle iniziative si svolgerà venerdì 9 maggio, giorno della Festa dell’Europa.

Convegni

“L’Europa del cibo vicina ai giovani” è il titolo dell’incontro organizzato alle ore 10.30, nella Sala Congressi, Pad. 25 – Parco Area delle Scienze del Campus Universitario di Parma. È un evento rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Parma e provincia, organizzato da Europass – Regione Emilia-Romagna, EFSA – Autorità europea per la Sicurezza Alimentare, GAL del Ducato – Sportello Europe Direct ER di Parma, Provincia di Parma, Comune di Parma, con la collaborazione della Consulta Provinciale degli Studenti. Il focus sarà su alimentazione, sostenibilità e cittadinanza europea.

Dopo i saluti di Paolo Martelli, Rettore dell’Università di Parma, Michele Guerra, Sindaco di Parma, Francesco Raphael Frieri, Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna, Saba Giovannacci, Consigliera della Provincia di Parma, il programma prevede l’intervento dei junior ambassadors del Parlamento Europeo del Liceo scientifico Ulivi. Seguirà la presentazione del progetto “Parma Capitale Europea dei Giovani 2027” da parte della Commissione Giovani e un intervento dei rappresentanti di EFSA su come la UE garantisce la sicurezza e la salubrità del nostro cibo. I lavori saranno condotti e moderati da rappresentanti della Consulta degli Studenti.

Alle 11.00, nella Sede centrale dell’Università di Parma (Aula dei Cavalieri, via Università 12) si terrà il convegno “L’Europa a 75 anni dalla Dichiarazione Schuman: da un sogno di pace a una sfida globale”. Dopo i saluti istituzionali di Simone Baglioni, Prorettore dell’Università di Parma, e di Cesare Azzali, Presidente della Fondazione Collegio Europeo di Parma, ci sarà un videomessaggio di saluto del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, in rappresentanza del Dipartimento per gli Affari Europei della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in attesa di conferma). Seguiranno gli interventi di Alfredo De Feo, direttore scientifico del Collegio Europeo di Parma, in collegamento da remoto, Jean-Louis De Brouwer, direttore del Programma Affari Europei dell’EGMONT – Royal Institute for International Relations, Emanuela Maio, docente presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma, e Emanuele Castelli, docente presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università di Parma.

Eventi pubblici

A Fidenza, in Piazza Garibaldi, alle ore 10.00, nell’ambito del Francigena Fidenza Festival, si terrà l’incontro “Un’Europa di valori e opportunità” con Stefano Bonaccini, Deputato europeo, che dialogherà con studentesse e studenti delle scuole sui valori dell’Unione Europea.

Alle ore 17, sotto i Portici del Grano a Parma, si terrà il concerto “Cantare è libertà”, un viaggio musicale per la pace e la fratellanza con il coro di voci bianche e giovanile della Corale Verdi di Parma diretta da Niccolò Paganini, accompagnati al pianoforte da Paola Bandini.

Alla sera saranno illuminati con i colori della bandiera europea i palazzi municipali di Parma, Collecchio, Fidenza, Fornovo di Taro e il Palazzo della Provincia di Parma.

Attività nelle scuole

In mattinata, all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Noceto, si svolgerà l’iniziativa “La Giornata dell’Europa”, dedicata alla conoscenza dell’UE attraverso quiz interattivi, laboratori e attività di ricerca con il supporto dello Sportello Europe Direct Emilia-Romagna.

Al Convitto Nazionale “Maria Luigia” di Parma, la celebrazione della giornata prevede esecuzioni musicali, proiezione di filmati dedicati all’Europa e alle sue istituzioni. Seguiranno gli interventi di Alessandro Dazzi e Nicole Michela Skiba, rappresentanti della Gioventù Federalista Europea – Sezione Ada Rossi di Parma. Sarà inoltre allestita la mostra “Morire per la libertà (1943–1945)”, illustrata da Barbara Roffi.

L’auditorium dell’Istituto Tecnico Economico “Bodoni” di Parma ospita una tavola rotonda dal titolo “L’Europa e l’intelligenza artificiale: nuove sfide per il lavoro e l’educazione”, rivolto agli studenti e alle studentesse del triennio. Nel pomeriggio, alle 15, è in programma un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “Nuove regole, nuovi lavori, nuova didattica: come preparare i giovani al mondo del lavoro con A.I. e innovazione digitale?“.

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Giordani” di Parma, alle ore 9.00, ospiterà l’incontro dal titolo “Essere cittadini europei” che vedrà la partecipazione di studentesse e studenti delle classi seconde e terze, la partecipazione del Team Erasmus del Giordani e di docenti francesi in visita, per riflettere insieme sull’identità europea.

Alla Scuola per l’Europa di Parma gli eventi della Settimana europea prenderanno il via oggi alle ore 15, all’Auditorium del Carmine, con un concerto speciale curato dal Coro della Scuola per l’Europa: in programma l’esecuzione di brani musicali eseguiti in otto lingue europee. La giornata di venerdì 9 maggio sarà interamente dedicata alla Festa dell’Europa: alunne e alunni si esibiranno in una performance corale con l’esecuzione dell’Inno Europeo, di canti e danze tradizionali che esprimono la ricchezza culturale dell’Europa unita. A conclusione della mattinata, è prevista la consegna degli attestati di partecipazione ai progetti europei.