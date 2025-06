A Bardi il 72° raduno degli Alpini della provincia di Parma, Fadda: “Grazie per ciò che fate ogni giorno”

“Gli Alpini sono il popolo del fare. Persone pronte ad intervenire, nell’immediato, in caso di emergenza. A loro il ringraziamento di tutta la Provincia di Parma per quello che, ogni giorno, fanno per il nostro territorio”.

Questo il messaggio che il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ha rivolto alle centinaia di alpini che stanno partecipando a Bardi al 72° raduno sezionale di Parma.

“Di recente – ha dichiarato Fadda dal palco allestito nella piazza di Bardi – gli alpini sono stati tra i primi ad intervenire a seguito dell’alluvione che ha colpito alcune zone dell’Emilia-Romagna. I primi a battersi tra acqua e fango per portare un aiuto.

Gli alpini sanno guardare al passato, celebrando importanti ricorrenze come i vent’anni dalla grande adunata nazionale di Parma del 2005, così come al futuro: promuovendo il campo per la formazione dei giovani che si terrà ad agosto a Bedonia.

È stato molto bello accoglierli a Bardi, grazie ad una comunità, guidata dalla sindaca Valentina Pontremoli, che ha sposato al meglio quelli che sono alcuni dei capisaldi dell’operato degli alpini: organizzazione, solidarietà e disponibilità per gli altri”.

Durante il 72° raduno della sezione di Parma dell’Associazione Nazionale Alpini è stato festeggiato anche il 90° di fondazione del Gruppo Alpini di Bardi.

Questa mattina si è tenuta l’attesa sfilata, partendo dal Castello – alla presenza del gonfalone della Provincia di Parma e dei comuni del parmense – con deposizione di un mazzo di fiori alla lapide del Capitano Pietro Cella di Bardi, prima medaglia d’oro agli Alpini, e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti di Bardi.