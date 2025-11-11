A Basilicagoiano “Bimbi fuori dagli schermi”: incontro sui rischi del digitale nella prima infanzia

A Basilicagoiano un incontro con esperti per conoscere le conseguenze di un utilizzo precoce di smartphone, tablet, pc e ricevere consigli utili

Secondo una recente ricerca pubblicata sull’autorevole rivista scientifica “JAMA Pediatrics”, un tempo eccessivo passato davanti a smartphone, tablet e televisione nella prima infanzia, può portare a ritardi nello sviluppo cognitivo, motorio e sociale, oltre a problemi di sonno e sedentarietà. Un tema sempre più di attualità che verrà affrontato insieme ad esperti nell’incontro “Bimbi fuori dagli schermi” di giovedì 20 novembre 2025 alle 17.30 a Basilicagoiano, nella mensa dell’Istituto comprensivo.

Obiettivo dell’appuntamento, dedicato ai genitori e più in generale agli adulti di riferimento per bambini e bambine da 0 a 6 anni, sarà quello di riflettere insieme sui pericoli del digitale e fornire consigli e strumenti utili per evitarne un uso eccessivo, insieme alla neuropsichiatra dell’Ausl Francesca Foti, alla pediatra di libera scelta Manuela Musetti e alla pedagogista del comune di Montechiarugolo Giovanna Siciliano.

L’incontro, realizzato in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, è organizzato dal Centro per le Famiglie Distretto Sud Est in collaborazione con Comune di Montechiarugolo, Ausl, Istituto comprensivo “Cecrope Barilli” e rientra tra le iniziative dei progetti “A piccoli passi verso il benessere” e gli appuntamenti “Officine detox” della Regione Emilia-Romagna. L’ingresso è gratuito.