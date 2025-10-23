A Basilicanova la mostra fotografica “Io mi chiamo Eleda e il mio nome non ce l’ha nessuno”

Ci sono vite che chiedono solo di essere ascoltate. Vite che parlano di mani operose, di sogni coltivati con tenacia, di passioni che hanno attraversato il tempo. Vite raccontate dagli anziani dei centri diurni gestiti da Azienda Pedemontana Sociale di Collecchio, Montechiarugolo e Traversetolo, protagonisti del libro “Io mi chiamo Eleda e il mio nome non ce l’ha nessuno”, a cura di Guido Conti.

Dopo Collecchio e Sala Baganza, la mostra fotografica itinerante tratta dalle pagine del libro approda al Circolo Arci “Rugantino” di Basilicanova (Montechiarugolo), dove venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 16 si terrà l’inaugurazione di quel viaggio tra volti in bianco e nero e parole che diventano memoria viva, ponte tra generazioni di una comunità che non dimentica.

Nata da un’idea di Pedemontana Sociale, l’esposizione è un invito a fermarsi, a guardare negli occhi uomini e donne che hanno attraversato il Novecento con dignità e coraggio, lasciando un’impronta silenziosa ma profonda nella storia del nostro territorio.

A tagliare il nastro interverranno il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri, la sua vice con delega alle Politiche sociali, Francesca Tonelli, e la presidente di Azienda Pedemontana Sociale, nonché sindaca di Collecchio, Maristella Galli. Insieme a loro ci saranno, naturalmente, gli ospiti dei centri diurni, narratori di queste storie preziose, raccontate dagli attori dell’Associazione Anellodebole, che interpreteranno alcuni brani tratti dal libro.

La mostra, a ingresso libero e gratuito, resterà aperta fino a mercoledì 5 novembre nei seguenti giorni e orari: mercoledì, sabato e domenica, dalle 10 alle 19. I visitatori della mostra avranno l’opportunità di acquistare il libro.