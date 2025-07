A Bore il Trail della Val Cenedola premia Bonici e Martinelli

Ancora una volta il Trail della Val Cenedola ha colto nel segno, confermandosi un riferimento assoluto nel panorama offroad dell’Emilia-Romagna nel periodo più caldo dell’anno.

La sfida di Bore ha visto tanti appassionati al via, prevalentemente della regione ma non solo, considerando le tante presenze dalle regioni limitrofe.

Sui 22 km del percorso principale per un dislivello di 982 metri, la vittoria è andata ad Andrea Bonici (Atl.Casone Noceto) che in 1h55’58” ha prevalso su Francesco Sarzi Amadé per appena 3″. Appassionante la sfida fra i due con il portacolori dell’Atl.Viadana che ha ceduto solo nel finale. Ben più lontani tutti gli altri con Mattia Frigeri (Cral Barilla) terzo a 11’29” davanti a Francesco Poli a 16’20” e a Tommaso Paltrinieri a 23’01”. Il quale però h dovuto cedere il passo anche alla prima donna, Sarah Martinelli (Atl.Casone Noceto) che in 2h18’24” ha preceduto di 5’55” Koci Lusha Dailendyshe (+Kuota) e di 22’11” Paola Adorni (+Kuota).

È di Gianluca Pinotti la vittoria sul percorso medio, di 12 km per 482 metri. Il portacolori della Scuderia Larini Corse ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 58’27”, unico a scendere sotto l’ora. Seconda piazza per Luca Pelizzoni a 1’50”, terzo William Manfredi a 2’44”, entrambi dello Spirito Tarsogno.

A Valeria Poltronieri (Circolo Minerva) la prova femminile in 1h14’14” con Novella Baldini (Atl.Manara) a 5’22” e Irina Vizitiu (Atl.Casone Noceto) a 5’23”.

Un grazie particolare va alle autorità comunali di Bore e alle associazioni del territorio parmense che hanno sostenuto la Polisportiva Bore nel suo sforzo organizzativo, ma anche ai tanti volontari che hanno ancora una volta prestato la loro opera perché tutto funzionasse al meglio.

Appuntamento alla prossima edizione per un trail che continua a riscuotere sempre maggiori consensi.