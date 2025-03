“A casa mia”, teleassistenza del Comune di Parma per sicurezza e benessere domestico

“A casa mia” è il servizio di teleassistenza del Comune di Parma a favore delle persone anziane, adulte con disabilità o in situazione di fragilità che desiderano continuare a vivere nel proprio ambiente domestico, in sicurezza e serenità. È attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, ed è rivolto a persone residenti o domiciliate nel Comune di Parma, in abitazione ad uso privato.

Attivo da qualche anno, il servizio di teleassistenza si è rafforzato nel tempo e oggi fornisce sostegno mediamente a una cinquantina di persone ogni anno.

Il Comune di Parma compartecipa al costo del servizio a favore di cittadini con ISEE inferiore o uguale a € 25.000, attraverso l’erogazione di un voucher.

“Per il Comune di Parma, il valore del progetto “A casa mia” va ben oltre la semplice erogazione di un servizio di teleassistenza – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti. In piena sintonia con i principi del Patto Sociale, la rete di soggetti coinvolti ci permette da un lato di garantire interventi tempestivi ed efficaci, dall’altro di rafforzare il senso di responsabilità condivisa verso le persone più fragili. Grazie a questo modello, chi ne ha bisogno può continuare a vivere nella propria casa in autonomia, favorendo concretamente una cultura basata sulla solidarietà e l’inclusione sociale. Il servizio di teleassistenza, infatti, si integra con altri interventi che possono essere attivati, in sinergia anche con i servizi di Ausl, a domicilio, come, per esempio, l’assistenza domiciliare, con l’obiettivo di assistere a casa le persone e supportare le famiglie”

Il servizio

Il servizio di teleassistenza “A casa mia” offre un supporto costante a coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità, garantendo una risposta immediata in caso di emergenza. Dal punto di vista operativo, vengono attivate alcune apparecchiature di telecontrollo nell’abitazione oppure al polso degli utenti che sono in grado di uscire in autonomia. Gli apparecchi collegati da remoto consentono di monitorare il contesto e ricevere segnali di allarme, permettendo un intervento tempestivo.

Il supporto da remoto prevede diverse attività: il telesoccorso, per richiedere aiuto immediato in caso di necessità; il telecontrollo, per monitorare periodicamente lo stato di salute e sicurezza dell’utente; la gestione degli eventi critici al domicilio, con assistenza in caso di situazioni di rischio; la telesorveglianza e la custodia chiavi per un intervento immediato in caso di emergenza.

Il servizio viene erogato tramite un modello gestionale basato sull’accreditamento, un processo che certifica il rispetto di standard di qualità, competenza e affidabilità; è stato creato un albo di tipo “aperto” che consente l’inserimento di nuovi soggetti accreditati anche in corso di validità, ampliando così la rete di operatori qualificati disponibili per il servizio.

Come richiedere il servizio

I cittadini e le cittadine interessati possono contattare il Consorzio Cooperative Sociali Care Expert, soggetto gestore del servizio, telefonando al numero 3442751052 oppure scrivendo un’e-mail a: acasamia@careexpert.it

È possibile anche rivolgersi allo “Spazio AuroraDomus”, in Via Ravenna 2/6, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.